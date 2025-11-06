Primer Día del Patrimonio Urbano en Providencia: Recorre el Palacio Falabella con visitas guiadas

Este sábado 8 de noviembre, Providencia celebrará su primer Día del Patrimonio Urbano, destacando la apertura del Palacio Falabella, restaurado tras los daños del terremoto de 2010.

En el marco de la celebración del Primer Día del Patrimonio Urbano en la comuna de Providencia, el Palacio Falabella abrirá sus puertas este sábado 8 de noviembre. Durante un año, el edificio fue sometido a un riguroso trabajo de restauración que permitió devolverle su condición original y reparar los daños producidos tras el terremoto de 2010.

El alcalde Jaime Bellolio invitó a la comunidad a participar en esta actividad: “Las calles de Providencia tienen un patrimonio único y queremos resaltarlo para que nuestros vecinos y las más de dos millones de personas que nos visitan cada día lo conozcan, lo sientan suyo y sean parte de nuestra historia. Por eso creamos el primer Día del Patrimonio Urbano y, para celebrarlo, vamos a reabrir el Palacio Falabella a la comunidad este sábado, con visitas guiadas realizadas por los personajes que dieron vida a ese hermoso edificio a lo largo de sus más de 100 años de historia”.

Cronograma del Día del Patrimonio Urbano

La celebración comenzará a las 12:00 horas con una feria de emprendedores en el entorno del Palacio Falabella y una exposición fotográfica que destaca íconos urbanos de la comuna, como el Puente del Arzobispo, el Mercado, el Teatro Oriente y la Iglesia de la Divina Providencia, entre otros.

Las visitas guiadas al Palacio Falabella se realizarán en grupos y por orden de llegada, comenzando a las 15:00 horas. Estarán encabezadas por personajes con traje de época, que representarán a la familia de Arnaldo Falabella, primer dueño del edificio. Los recorridos permitirán acceder a distintos rincones del monumento nacional, que también alberga la oficina del alcalde y la sala del Concejo Municipal.

La jornada finalizará con una obra de teatro familiar en el frontis del monumento.

Circuito patrimonial

Además del Palacio Falabella, la actividad contempla un recorrido por diversos edificios y lugares históricos de Providencia: