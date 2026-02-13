Prime Video revela tráiler oficial de “Spider-Noir”: serie live action protagonizada por Nicolás Cage

La serie profundizará en la historia de Spider-Noir, una de las variantes de Spider-Man que se reveló en la película animada “Spider-Man: un nuevo universo” y que ganó rápidamente popularidad.

Este jueves, Prime Video publicó el primer adelanto de la serie live action de Marvel Spider-Noir, la cual será protagonizada por Nicolás Cage (quien le dio voz al personaje en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde hizo su primera aparición en pantalla) y será dirigida por Harry Bradbeer.

La historia se centra en Ben Reilly, una variante de Spider-Man que, tras una tragedia, abandonó su alter ego de superhéroe y se dedicó a ser investigador privado en Nueva York, en la década de 1930 durante la Gran Depresión.

En el reparto destacan nombres reconocidos como:

Lamorne Morris , quien interpretará a Robbie Robertson (periodista y mejor amigo de Reilly).

, quien interpretará a Robbie Robertson (periodista y mejor amigo de Reilly). Li Jun Li dará vida a Cat Hardy, una variante de Gato Negro , quien es la estrella principal y cantante del club nocturno más peligroso de la ciudad, propiedad del mafioso Silvermane.

dará vida a Cat Hardy, una variante de , quien es la estrella principal y cantante del club nocturno más peligroso de la ciudad, propiedad del mafioso Silvermane. Karen Rodríguez, quien interpretará a Janet (secretaria leal de Reilly).

Sin poder no hay responsabilidad. “Spider-Noir” – una serie live-action protagonizada por Nicolas Cage – llega en Tonos Reales a todo color y en auténtico Blanco y Negro el 27 de mayo en Prime Video. pic.twitter.com/9D0C6Ee5DI — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) February 12, 2026

¿Cuándo se estrenará?

La serie de ocho episodios estará disponible en Prime Video el 27 de mayo y se podrá ver en dos formatos: a color o en blanco y negro.

El formato en blanco y negro se creó para ambientar a la audiencia en el ambiente pesimista de la Gran Depresión y mostrar la versión más oscura y cruda del Hombre Araña.