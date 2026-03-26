Cultura la casa de los espíritus

Prime Video lanza el tráiler de “La Casa de los Espíritus”, la esperada adaptación de la novela de Isabel Allende

Por CNN Chile

26.03.2026 / 15:41

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La serie de ocho episodios, que se estrena el 29 de abril con tres capítulos, es la primera versión en español de la obra cumbre de la escritora chilena. El elenco incluye a Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi, bajo la producción de FilmNation Entertainment y Fábula.

Prime Video reveló este jueves el tráiler oficial de La Casa de los Espíritus, la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende.

La serie de ocho episodios debutará el 29 de abril con tres capítulos y continuará con entregas semanales hasta el 13 de mayo en más de 240 países.

Un elenco de lujo y producción con sello chileno

La historia, una saga familiar que abarca medio siglo, sigue a tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un país sudamericano marcado por la lucha de clases y la magia.

El reparto está encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretan a Clara del Valle en distintas etapas. La serie es producida por FilmNation Entertainment (AnoraCónclave) con el apoyo de la productora chilena Fábula, ganadora del Oscar por Una mujer fantástica.

Isabel Allende, Eva Longoria y los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood figuran entre los productores ejecutivos.

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