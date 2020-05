VIDEO RELACIONADO – Aumenta la compra de instrumentos musicales durante cuarentena (03:55)

Este miércoles el festival Primavera Sound reveló su cartel para 2021, luego de posponer su edición de este año debido a la pandemia del coronavirus.

El line up cuenta con nombres como The Strokes, Iggy Pop, Tame Impala, Gorillaz, The National, Fontaines DC y Beck.

Como ha sido la tendencia durante los últimos años, el evento que anualmente se realiza en Barcelona también incluye nombres de música urbana, entre ellos la figura ascendente de Bad Bunny.

Además, en su versión original el Primavera Sound incluía a la cantante chilena Paloma Mami, quien fue confirmada para esta reedición.

En tanto, quien también formaba parte de la parrilla de 2020 pero que no fue considerado para el próximo año fue el también chileno Pablo Chill-E.

El evento se realizará entre el 2 y el 6 de junio de 2021.