Presidenta Sheinbaum envió nota diplomática a Corea del Sur para pedir más conciertos de BTS en México

“Quieren comprarlo cerca de 1.000.000 de jóvenes y solo hay 150.000 boletos”, reveló la mandataria mexicana respecto a su solicitud diplomática para que el grupo de K-pop realice más fechas en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que envió una carta diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar más fechas de conciertos de BTS.

El grupo de K-pop anunció una gira mundial para 2026, en la que están programados tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo.

Durante la semana pasada se realizó la preventa de entradas, la cual estuvo marcada por largas filas y por varias fanáticas que se quedaron sin boletos, generando un escenario de alta tensión durante el proceso de venta.

Fue tal la demanda que incluso las autoridades del país advirtieron que cerca de un millón de personas buscaban entradas para los conciertos, cifra que supera con creces la capacidad total de las tres fechas en México, estimada en 150.000 asistentes.

Ante este escenario, el Gobierno mexicano intervino y la presidenta recurrió a la vía diplomática para solicitar más conciertos en el país.

“Quieren comprarlo cerca de 1.000.000 de jóvenes y solo hay 150.000 boletos”, explicó Sheinbaum sobre su petición diplomática al primer ministro surcoreano.

Problemas en la preventa: largas filas y reventa de boletos

Durante la preventa, las fanáticas mexicanas informaron que las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Sin embargo, denunciaron que, pocos segundos después, aparecieron revendedores en la página ofreciendo boletos a un precio superior al original.

Además, internautas acusaron que Ticketmaster no publicó con antelación el precio de las entradas, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iniciará un procedimiento en contra de la empresa a cargo de la venta por “falta de claridad en la información”, según consignó la agencia EFE.

Profeco informó que se encuentra elaborando nuevos lineamientos para regular la venta de entradas a conciertos en México, luego de los resultados de la preventa para los conciertos de BTS.