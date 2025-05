Premios Tony 2025: George Clooney, Sarah Snook y Darren Criss entre los nominados

George Clooney obtuvo su primera nominación al Tony en la categoría de actor principal en una obra por su actuación en "Buenas noches y buena suerte", una historia que sigue la histórica entrevista al aire de Edward R. Murrow (Clooney) con el senador Joseph McCarthy.

(CNN) — Se han anunciado las nominaciones a los premios Tony 2025, con varios actores reconocidos de cine y televisión recibiendo nominaciones por sus actuaciones en el escenario.

Buena Vista Social Club, Death Becomes Her y Maybe Happy Ending son las producciones que obtuvieron más nominaciones con 10 cada una, seguidas por Dead Outlaw, John Proctor is the Villain, Sunset Blvd. y The Hills of California con siete cada una.

George Clooney obtuvo su primera nominación al Tony en la categoría de actor principal en una obra por su actuación en Buenas noches y buena suerte, una historia que sigue la histórica entrevista al aire de Edward R. Murrow (Clooney) con el senador Joseph McCarthy.

Clooney competirá en la categoría contra Daniel Dae Kim, quien fue nominado por su papel en Yellow Face, así como Cole Escola (Oh, Mary!), Jon Michael Hill (Purpose), Harry Lennix (Purpose) y Louis McCartney (Stranger Things: The First Shadow).

La actriz principal en la categoría de obra teatral se encuentra entre las más estelares de este año. Las nominadas por primera vez, Sarah Snook (El retrato de Dorian Gray), Sadie Sink (John Proctor es el villano) y Mia Farrow (El compañero de piso), competirán contra las veteranas del teatro Laura Donnelly (Las colinas de California) y LaTanya Richardson Jackson (Propósito).

Los Premios Tony se entregarán el 8 de junio y la presentadora será Cynthia Erivo.

Revisa a continuación la lista completa de nominados y nominadas.

El mejor libro de un musical

Buena Vista Social Club

Forajido muerto

La muerte le sienta bien

Tal vez un final feliz

Operación Carne Picada: Un Nuevo Musical

Mejor banda sonora original (música y/o letra) escrita para teatro

Forajido muerto

La muerte le sienta bien

Tal vez un final feliz

Operación Carne Picada: Una Nueva Música

Las mujeres de verdad tienen curvas: El musical

Mejor interpretación de un actor en un papel principal en una obra

George Clooney – Buenas noches y buena suerte

Cole Escola – ¡Oh, María!

Jon Michael Hill – Propósito

Daniel Dae Kim – Cara Amarilla

Harry Lennix – Propósito

Louis McCartney – Stranger Things: La primera sombra

Mejor interpretación de una actriz en un papel principal en una obra

Laura Donnelly – Las colinas de California

Mia Farrow – La compañera de cuarto

LaTanya Richardson Jackson – Propósito

Sadie Sink – John Proctor es el villano

Sarah Snook – El retrato de Dorian Gray

Mejor interpretación de un actor en un papel principal en un musical

Darren Criss – Quizás un final feliz

Andrew Durand – Dead Outlaw

Tom Francis – Sunset Blvd.

Jonathan Groff – Justo a tiempo

James Monroe Iglehart – Un mundo maravilloso: El musical de Louis Armstrong

Jeremy Jordan – Floyd Collins

Mejor interpretación de una actriz en un papel principal en un musical

Megan Hilty – La muerte le sienta bien

Audra McDonald – Gitana

Jasmine Amy Rogers – ¡BOOP! El Musical

Nicole Scherzinger – Sunset Blvd.

Jennifer Simard – La muerte le sienta bien

Mejor actuación de un actor en un papel destacado en una obra

Glenn Davis – Propósito

Gabriel Ebert – John Proctor es el villano

Francis Jue – Cara Amarilla

Bob Odenkirk – Glengarry Glen Ross

Conrad Ricamora – ¡Oh, María!

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en una obra

Tala Ashe – Inglés

Jessica Hecht – Día Eureka

Marjan Neshat – inglés

Fina Strazza – John Proctor es el villano

Kara Young – Propósito

Mejor interpretación de un actor en un papel destacado en un musical

Brooks Ashmanskas – SMASH

Jeb Brown – Dead Outlaw

Danny Burstein – Gitano

Jak Malone – Operación Carne Picada: Un Nuevo Musical

Taylor Trensch – Floyd Collins

Mejor actuación de una actriz en un papel destacado en un musical

Natalie Venetia Belcón – Buena Vista Social Club

Julia Knitel – Dead Outlaw

Gracie Lawrence – Justo a tiempo

Justina Machado – Las mujeres de verdad tienen curvas: El musical

Joy Woods – Gitana

Mejor diseño escénico de una obra de teatro

Marsha Ginsberg – Inglés

Rob Howell – Las colinas de California

Marg Horwell y David Bergman – El retrato de Dorian Gray

Miriam Buether y 59 – Stranger Things: La primera sombra

Scott Pask – Buenas noches y buena suerte

Mejor diseño escénico de un musical

Rachel Hauck – Barridos

Dane Laffrey y George Reeve – Quizás un final feliz

Arnulfo Maldonado – Buena Vista Social Club

Derek McLane – La muerte le sienta bien

Derek McLane – Justo a tiempo

Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro

Brenda Abbandandolo – Buenas noches y buena suerte

Marg Horwell – El retrato de Dorian Gray

Rob Howell – Las colinas de California

Holly Pierson – ¡Oh, María!

Brigitte Reiffenstuel – Cosas más extrañas: La primera sombra

Mejor diseño de vestuario de un musical

Dedé Ayite – Buena Vista Social Club

Gregg Barnes – ¡BOOP! El Musical

Clint Ramos – Quizás un final feliz

Paul Tazewell – La muerte le sienta bien

Catherine Zuber – Justo a tiempo

El mejor diseño de iluminación de una obra de teatro

Natasha Chivers – Las colinas de California

Jon Clark – Stranger Things: La primera sombra

Heather Gilbert y David Bengali – Buenas noches y buena suerte

Natasha Katz y Hannah Wasileski – John Proctor es el villano

Nick Schlieper – El retrato de Dorian Gray

El mejor diseño de iluminación de un musical

Jack Knowles – Sunset Blvd.

Tyler Micoleau – Buena Vista Social Club

Scott Zielinski y Ruey Horng Sun – Floyd Collins

Ben Stanton – Quizás un final feliz

Justin Townsend – La muerte le sienta bien

Mejor diseño de sonido de una obra

Paul Arditti – Stranger Things: La primera sombra

Palmer Hefferan – John Proctor es el villano

Daniel Kluger – Buenas noches y buena suerte

Nick Powell – Las colinas de California

Clemence Williams – El retrato de Dorian Gray

El mejor diseño de sonido de un musical

Jonathan Deans – Buena Vista Social Club

Adam Fisher – Sunset Blvd.

Peter Hylenski – Justo a tiempo

Peter Hylenski – Quizás un final feliz

Dan Moses Schreier – Floyd Collins

Mejor dirección de una obra

Knud Adams – Inglés

Sam Mendes – Las colinas de California

Sam Pinkleton – ¡Oh, María!

Danya Taymor – John Proctor es el villano

Kip Williams – El retrato de Dorian Gray

Mejor dirección de un musical

Saheem Ali – Buena Vista Social Club

Michael Arden – Quizás un final feliz

David Cromer – Forajido muerto

Christopher Gattelli – La muerte le sienta bien

Jamie Lloyd – Sunset Blvd.

Mejor coreografía

Joshua Bergasse – SMASH

Camille A. Brown – Gitana

Christopher Gattelli – La muerte le sienta bien

Jerry Mitchell – ¡BOOP! El Musical

Patricia Delgado y Justin Peck – Buena Vista Social Club

Las mejores orquestaciones

Andrew Resnick y Michael Thurber – Justo a tiempo

Will Aronson – Quizás un final feliz

Bruce Coughlin – Floyd Collins

Marco Paguía – Buena Vista Social Club

David Cullen y Andrew Lloyd Webber – Sunset Blvd.

Mejor jugada

Inglés

Las colinas de California

John Proctor es el villano

¡Oh, María!

Objetivo

Mejor musical

Buena Vista Social Club

Forajido muerto

La muerte le sienta bien

Tal vez un final feliz

Operación Carne Picada: Un Nuevo Musical

Mejor reestreno de una obra de teatro

Día de Eureka

Romeo y Julieta

Nuestra ciudad de Thornton Wilder

Cara amarilla

Mejor reestreno de un musical