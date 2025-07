Premios Emmy 2025: Estas son todas las series nominadas y dónde verlas en Chile

Las plataformas de streaming ya tienen disponibles las series que competirán en la 77ª edición de los Emmy. Desde HBO Max y Apple TV+ hasta Netflix y Disney+, revisa aquí en qué servicio puedes ver las producciones más nominadas del año.

Las nominaciones a la 77ª edición de los Premios Emmy ya fueron anunciadas y, como cada año, los fanáticos de la televisión buscan dónde ver las producciones que competirán por el mayor reconocimiento de la industria.

Entre las plataformas con más candidaturas destacan HBO Max, Apple TV+, Disney+ y Netflix, con un catálogo diverso que abarca desde dramas oscuros hasta comedias satíricas.

HBO Max lidera con 98 nominaciones

La plataforma de Warner Bros. Discovery encabeza la lista con un total de 98 nominaciones.

Su serie insignia este año es The Penguin, spin-off del universo de Batman, con 24 menciones. Le siguen The White Lotus (23), The Last of Us (16) y Hacks (14), consolidando a HBO Max como uno de los referentes actuales del drama y la comedia de alto nivel.

Apple TV+ sorprende con “Severance”

La gran revelación de esta edición fue Severance (Separación), que con 27 nominaciones se alza como la serie más nominada del año. Apple TV+ también suma con The Studio (23), Terapia sin filtro (7) y Slow Horses (5), alcanzando un total de 62 nominaciones, una muestra del crecimiento sostenido del servicio en contenidos originales.

Netflix mantiene su presencia con 42 nominaciones

El gigante del streaming también dirá presente en los Emmy con producciones como Adolescencia (13), Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez (11), Black Mirror (10), Los Bridgerton (5) y Nadie quiere esto (3).

Disney+ destaca con dramas y comedias

Con 49 nominaciones, Disney+ se posiciona gracias a títulos como Andor (14), The Bear (13), Dying for Sex (9), Solo asesinatos en el edificio (7) y Colegio Abbott (6).

La plataforma combina propuestas de Star Wars, drama psicológico y comedia de situación, confirmando su apuesta por audiencias amplias.

Movistar Plus+ también entra en competencia

Desde el ámbito hispano, Matlock obtuvo cuatro nominaciones para Movistar Plus+, manteniendo la presencia europea en la carrera por los Emmy.

¿Dónde ver las series nominadas?

Todas las series mencionadas están disponibles en sus respectivas plataformas: