Premios BAFTA 2026: Lista completa de nominaciones y las películas que lideran la carrera

Por CNN Chile

27.01.2026 / 13:59

La ceremonia de BAFTA 2026 se realizará el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, y la lista de nominaciones marca el pulso de la temporada de premios con nombres instalados en la conversación internacional.

BAFTA anunció este martes 27 de enero de 2026 la lista completa de nominaciones para los Premios BAFTA de Cine 2026 (79° edición).

Los ganadores se conocerán el domingo 22 de febrero en una ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres, con transmisión por BBC One y BBC iPlayer.

En la carrera por liderar la noche, One Battle After Another encabeza con 14 nominaciones, seguida por Sinners, con 13.

Más atrás aparecen Hamnet y Marty Supreme, con 11 cada una, en un año marcado por una mezcla de grandes producciones y cine de autor en las categorías principales.

A continuación, todas las nominaciones a los BAFTA 2026, ordenadas por categoría:

Mejor película (Best Film)

• Hamnet
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sentimental Value
• Sinners

Mejor película británica (Outstanding British Film)

• 28 Years Later
• The Ballad of Wallis Island
• Bridget Jones: Mad About the Boy
• Die My Love
• H Is for Hawk
• Hamnet
• I Swear
• Mr Burton
• Pillion
• Steve

Mejor debut de un/a británico/a (Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer)

• The Ceremony – Jack King (director/guion), Hollie Bryan (productora), Lucy Meer (productora)
• My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr (director), Wale Davies (guion)
• Pillion – Harry Lighton (director/guion)
• A Want in Her – Myrid Carten (directora)
• Wasteman – Cal McMau (director), Hunter Andrews (guion), Eoin Doran (guion)

Mejor película de habla no inglesa (Film Not in the English Language)

• It Was Just an Accident
• The Secret Agent
• Sentimental Value
• Sirāt
• The Voice of Hind Rajab

Mejor documental

• 2000 Meters to Andriivka
• Apocalypse in the Tropics
• Cover-Up
• Mr Nobody Against Putin
• The Perfect Neighbor

Mejor película animada (Animated Film)

• Elio
• Little Amélie
• Zootropolis 2

Mejor película infantil y familiar (Children’s & Family Film)

• Arco
• Boong
• Lilo & Stitch
• Zootropolis 2

Mejor dirección (Director)

• Bugonia – Yorgos Lanthimos
• Hamnet – Chloé Zhao
• Marty Supreme – Josh Safdie
• One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
• Sentimental Value – Joachim Trier
• Sinners – Ryan Coogler

Mejor guion original (Original Screenplay)

• I Swear – Kirk Jones
• Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
• The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
• Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
• Sinners – Ryan Coogler

Mejor guion adaptado (Adapted Screenplay)

• The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
• Bugonia – Will Tracy
• Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
• One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
• Pillion – Harry Lighton

Mejor actriz protagonista (Leading Actress)

• Jessie Buckley – Hamnet
• Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
• Kate Hudson – Song Sung Blue
• Chase Infiniti – One Battle After Another
• Renate Reinsve – Sentimental Value
• Emma Stone – Bugonia

Mejor actor protagonista (Leading Actor)

• Robert Aramayo – I Swear
• Timothée Chalamet – Marty Supreme
• Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
• Ethan Hawke – Blue Moon
• Michael B. Jordan – Sinners
• Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz de reparto (Supporting Actress)

• Odessa A’zion – Marty Supreme
• Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
• Wunmi Mosaku – Sinners
• Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
• Teyana Taylor – One Battle After Another
• Emily Watson – Hamnet

Mejor actor de reparto (Supporting Actor)

• Benicio del Toro – One Battle After Another
• Jacob Elordi – Frankenstein
• Paul Mescal – Hamnet
• Peter Mullan – I Swear
• Sean Penn – One Battle After Another
• Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor casting (Casting)

• I Swear
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sentimental Value
• Sinners

Mejor fotografía (Cinematography)

• Frankenstein
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sinners
• Train Dreams

Mejor montaje (Editing)

• F1
• A House of Dynamite
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sinners

Mejor diseño de vestuario (Costume Design)

• Frankenstein
• Hamnet
• Marty Supreme
• Sinners
• Wicked: For Good

Mejor maquillaje y peluquería (Make Up & Hair)

• Frankenstein
• Hamnet
• Marty Supreme
• Sinners
• Wicked: For Good

Mejor música original (Original Score)

• Bugonia
• Frankenstein
• Hamnet
• One Battle After Another
• Sinners

Mejor diseño de producción (Production Design)

• Frankenstein
• Hamnet
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sinners

Mejor sonido (Sound)

• F1
• Frankenstein
• One Battle After Another
• Sinners
• Warfare

Mejores efectos visuales (Special Visual Effects)

• Avatar: Fire and Ash
• F1
• Frankenstein
• How to Train Your Dragon
• The Lost Bus

Mejor cortometraje británico de animación (British Short Animation)

• Cardboard
• Solstice
• Two Black Boys in Paradise

Mejor cortometraje británico (British Short Film)

• Magid / Zafar
• Nostalgie
• Terence
• This Is Endometriosis
• Welcome Home Freckles

Premio EE Rising Star (voto del público)

• Robert Aramayo
• Miles Caton

