Premios BAFTA 2026: Lista completa de nominaciones y las películas que lideran la carrera

El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.
La ceremonia de BAFTA 2026 se realizará el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, y la lista de nominaciones marca el pulso de la temporada de premios con nombres instalados en la conversación internacional.
BAFTA anunció este martes 27 de enero de 2026 la lista completa de nominaciones para los Premios BAFTA de Cine 2026 (79° edición).
Los ganadores se conocerán el domingo 22 de febrero en una ceremonia en el Royal Festival Hall de Londres, con transmisión por BBC One y BBC iPlayer.
En la carrera por liderar la noche, One Battle After Another encabeza con 14 nominaciones, seguida por Sinners, con 13.
Más atrás aparecen Hamnet y Marty Supreme, con 11 cada una, en un año marcado por una mezcla de grandes producciones y cine de autor en las categorías principales.
A continuación, todas las nominaciones a los BAFTA 2026, ordenadas por categoría:
• Hamnet
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sentimental Value
• Sinners
• 28 Years Later
• The Ballad of Wallis Island
• Bridget Jones: Mad About the Boy
• Die My Love
• H Is for Hawk
• Hamnet
• I Swear
• Mr Burton
• Pillion
• Steve
• The Ceremony – Jack King (director/guion), Hollie Bryan (productora), Lucy Meer (productora)
• My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr (director), Wale Davies (guion)
• Pillion – Harry Lighton (director/guion)
• A Want in Her – Myrid Carten (directora)
• Wasteman – Cal McMau (director), Hunter Andrews (guion), Eoin Doran (guion)
• It Was Just an Accident
• The Secret Agent
• Sentimental Value
• Sirāt
• The Voice of Hind Rajab
• 2000 Meters to Andriivka
• Apocalypse in the Tropics
• Cover-Up
• Mr Nobody Against Putin
• The Perfect Neighbor
• Elio
• Little Amélie
• Zootropolis 2
• Arco
• Boong
• Lilo & Stitch
• Zootropolis 2
• Bugonia – Yorgos Lanthimos
• Hamnet – Chloé Zhao
• Marty Supreme – Josh Safdie
• One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
• Sentimental Value – Joachim Trier
• Sinners – Ryan Coogler
• I Swear – Kirk Jones
• Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
• The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
• Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
• Sinners – Ryan Coogler
• The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
• Bugonia – Will Tracy
• Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
• One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
• Pillion – Harry Lighton
• Jessie Buckley – Hamnet
• Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
• Kate Hudson – Song Sung Blue
• Chase Infiniti – One Battle After Another
• Renate Reinsve – Sentimental Value
• Emma Stone – Bugonia
• Robert Aramayo – I Swear
• Timothée Chalamet – Marty Supreme
• Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
• Ethan Hawke – Blue Moon
• Michael B. Jordan – Sinners
• Jesse Plemons – Bugonia
• Odessa A’zion – Marty Supreme
• Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
• Wunmi Mosaku – Sinners
• Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
• Teyana Taylor – One Battle After Another
• Emily Watson – Hamnet
• Benicio del Toro – One Battle After Another
• Jacob Elordi – Frankenstein
• Paul Mescal – Hamnet
• Peter Mullan – I Swear
• Sean Penn – One Battle After Another
• Stellan Skarsgård – Sentimental Value
• I Swear
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sentimental Value
• Sinners
• Frankenstein
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sinners
• Train Dreams
• F1
• A House of Dynamite
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sinners
• Frankenstein
• Hamnet
• Marty Supreme
• Sinners
• Wicked: For Good
• Frankenstein
• Hamnet
• Marty Supreme
• Sinners
• Wicked: For Good
• Bugonia
• Frankenstein
• Hamnet
• One Battle After Another
• Sinners
• Frankenstein
• Hamnet
• Marty Supreme
• One Battle After Another
• Sinners
• F1
• Frankenstein
• One Battle After Another
• Sinners
• Warfare
• Avatar: Fire and Ash
• F1
• Frankenstein
• How to Train Your Dragon
• The Lost Bus
• Cardboard
• Solstice
• Two Black Boys in Paradise
• Magid / Zafar
• Nostalgie
• Terence
• This Is Endometriosis
• Welcome Home Freckles
• Robert Aramayo
• Miles Caton
