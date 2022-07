(CNN) – Stranger Things 4 — Vol. 2 llega a Netflix este fin de semana, y los niños de Hawkins, Indiana, están de regreso en el momento justo para el gigante del streaming.

Ha sido un 2022 horrible para Netflix, ya que sus acciones han bajado un 70%. En abril, la empresa informó que perdió suscriptores por primera vez en más de una década.

Además, la semana pasada, la compañía despidió a 300 empleados. Se proyecta que su informe de ganancias a finales de este mes muestre una pérdida de dos millones de suscriptores más.

Sin embargo, hay una cosa que ha sido genial para Netflix: Stranger Things.

La primera parte de la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción y terror debutó en mayo con cifras récord, convirtiéndose en el programa de televisión en inglés más popular de la plataforma.

Ha sido el número 1 en la lista de los 10 mejores en inglés de Netflix durante las cuatro semanas desde su estreno, y también ayudó a que una canción de 1985 volviera a ser un gran éxito.

Entonces, ¿por qué una empresa que revolucionó la experiencia de visualización dividiría su mayor franquicia en dos partes? La respuesta no es extraña en absoluto.

Los dos estrenos tienen lugar en dos espacios diferentes para la compañía. “Stranger Things 4— Vol. 1” se estrenó el 27 de mayo, que se encuentra en el segundo trimestre de Netflix, y Vol. 2 llega el 1 de julio, que da inicio al tercero de la compañía.

Los fanáticos del popular programa difícilmente cancelarán su membresía antes de haber visto la temporada completa. Con nuevos episodios que abarcan dos trimestres diferentes durante los fines de semana festivos, la compañía tiene más posibilidades de retener suscriptores.

La otra razón, no monetaria, por la que Stranger Things se divide: el espectáculo es enorme esta temporada.

"I want you to tell Eleven everything you see.”

— Netflix (@netflix) July 1, 2022