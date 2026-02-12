Policía de Seattle reafirma tesis de suicidio en muerte de Kurt Cobain ante nuevas teorías de homicidio

Un equipo forense privado sostiene que el líder de Nirvana fue asesinado, pero las autoridades mantienen el dictamen original de 1994 y descartan reabrir el caso.

La policía de Seattle y la Oficina del Médico Forense del condado de King reiteraron su conclusión de que Kurt Cobain murió por suicidio en 1994, tras la difusión de nuevas afirmaciones que sostienen que el músico fue víctima de homicidio.

Un equipo no oficial de científicos forenses, liderado por la investigadora Michelle Wilkins y el especialista Brian Burnett, revisó los antecedentes del caso y aseguró que existen “inconsistencias” en el informe de autopsia que apuntarían a la participación de terceros. Burnett declaró al Daily Mail: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.

Las alegaciones del equipo forense

Los investigadores citan presuntas contradicciones sobre el daño en órganos, la posición del cartucho y dos estilos de escritura en la nota póstuma. Sin embargo, las autoridades fueron categóricas. Según reportó NME, el médico forense señaló que “no hemos visto nada hasta la fecha que justifique la reapertura de este caso”.

La policía de Seattle respaldó el dictamen original: “Nuestro detective concluyó que murió por suicidio y esta sigue siendo la posición del departamento”. Wilkins instó a las autoridades a revisar la evidencia: “Si estamos equivocados, simplemente demuéstrenlo”.