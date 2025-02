“He estado muy enfermo”: Phil Collins revela que su frágil estado de salud le quitó las ganas de hacer nueva música

El icónico cantante Phil Collins (74) enfrenta problemas físicos desde hace años, lo que lo llevó a retirarse de la batería.

El icónico músico británico Phil Collins confirmó que no tiene intenciones de regresar al estudio de grabación. Esto, debido a una serie de problemas de salud que han afectado su capacidad para crear nueva música.

En una reciente entrevista con la revista Mojo, el exlíder de la banda Genesis explicó que su estado físico ha sido un factor determinante en su decisión.

“Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa. Pero ya no tengo hambre de ello”, comentó. “El caso es que he estado enfermo. Muy enfermo”.

El deterioro de su salud comenzó en 2007, cuando una lesión en la columna vertebral le causó daños en los nervios.

Lee también: “Hay ciertas cosas físicas que se interponen”: Phil Collins confesó que ya no puede tocar más batería

Posteriormente, tras una cirugía de espalda, desarrolló una afección conocida como pie caído, lo que le ha dificultado caminar. A esto se sumó un traumatismo craneoencefálico en 2017.

Dichas complicaciones le han impedido tocar la batería, un rol que quedó en manos de su hijo Nic Collins durante la última gira de la Genesis, finalizada en 2022.

Desde hace años, Collins ha sido abierto sobre las limitaciones que ha enfrentado debido al estado de su salud.

En el documental Phil Collins: Drummer, estrenado en 2023, el músico reflexionó sobre el impacto de ya no poder tocar la batería.

“Me he pasado toda la vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock… Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, lo intentaré. Pero siento que he gastado mis millas aéreas”, expresó.

Su último disco con material original, Testify, se lanzó en 2002; mientras que su último disco de estudio fue Going Back en 2010, compuesto por versiones de clásicos del soul.