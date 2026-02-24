Pet Shop Boys sorprende anunciando un “espectáculo especial” en Chile tras exitoso paso por Viña 2026

De esta manera, serán tres los conciertos que la banda británica dará en nuestro país.

Pet Shop Boys sigue conquistando Chile. Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, en el marco de su gira Dreamworld Tour, los ingleses anunciaron un “espectáculo especial” en Chile.

A través de sus redes sociales confirmaron que “tras una noche mágica en El Festival de Viña, Pet Shop Boys ha decidido ofrecer un espectáculo especial en el Teatro Caupolicán de Santiago el sábado 28 de febrero, a las 9 de la noche, tras su actuación en #Dreamworld en el Movistar Arena el viernes 27″.

Además, comunicaron que una parte de lo que se recaude irá en beneficio de la Fundación Santa Clara que atiene a menores con VIH.

De esta manera, serán tres los conciertos que la banda británica dará en nuestro país.