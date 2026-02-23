“Nos sentimos como si hubieramos ganado la Copa del Mundo”: Pet Shop Boys hizo estallar a Viña 2026, llevándose la Gaviota de Plata y Oro

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 quedará grabada como la noche en que Pet Shop Boys finalmente pisó la Quinta Vergara. Neil Tennant y Chris Lowe, los cerebros detrás de uno de los dúos más influyentes del pop electrónico, ofrecieron un show impecable que repasó más de 40 años de carrera.

Desde el himno West End Girls hasta los temas más recientes de su discografía, la banda demostró por qué han vendido más de 100 millones de discos y son considerados pioneros del synthpop.

Un repertorio para la historia

El Dreamworld Tour, que ya había recorrido los principales escenarios del mundo, encontró en Viña una versión adaptada a la magia del festival. La pantalla “mesh” de seis metros, el juego de luces y la precisión milimétrica del montaje permitieron que hits como “It’s a Sin” y “Always on My Mind” sonaran con la potencia de una gran producción de arena, pero con la cercanía que exige la Quinta.

Fue así que la presentación partió de inmediato con un mensaje político: la bandera de Ucrania. Mostrando, su ya conocida postura a favor de la libertad del país de Europa del Este que sigue en conflicto con Rusia.

El dúo de inmediato estableció una conexión emocional con el pública, con Neil Tennant hablando en español e invitando a todos los presentes a unirse a su “Dreamworld”.

El show no pasó desapercibido en redes sociales, donde los británicos fueron bañados con halagos. Puedes ver algunos de los comentarios acá:

Lo de Pet Shop Boys es de otro planeta. Que nivel de grandeza #Viña2026 — Tte. Astral (@exTteDan) February 24, 2026

Donde están los músicos? El dolape de pet shop boys esta cantando sobre una pista.. mierda de festival #Viña2026 — AlemanTrastorneque (@Stowhas10) February 24, 2026

Tremendo Pet Shop Boys. Se nota el British Pop de calidad. Aprende Adam Levine #Viña2026 — Sady Maureria Bulnes CA3MBX (@sadymaureria) February 24, 2026

Despues de mucho tiempo estoy sintiendo de nuevo el espíritu de viña del mar…. gracias pet shop boys #Viña2026 pic.twitter.com/mEVpvjsaoP — 𝓲ღ benophie＼(^-^)／ (@alonelyoneforu) February 24, 2026

El desafío técnico detrás del show

Detrás de la presentación hubo dos años de negociaciones y una logística inédita. Por primera vez en 65 años, la escenografía oficial del festival fue intervenida exclusivamente para una banda. “Traen equipamiento que pesa 20 toneladas”, explicó a T13el director del certamen, Daniel Merino, quien destacó la disposición del dúo para adaptarse a los códigos locales.

A diferencia de otros artistas anglos, Pet Shop Boys investigó la historia del festival, estudió el ritual de la gaviota y llegó con respeto por la tradición.

Gaviota de plata y oro para Pet Shop Boys

Después de un primer pie sumamente exitoso que hizo corear a todo pulmón al público de la Quinta Vergara, el dúo de pop británico se llevó la preciada Gaviota de Plata; a lo que Tennant gritó “Gracias Viña del Mar”, asegurando posteriormente que este es el “mejor público que la ha tocado” en todas las veces que los Pet Shop Boys se han presentado en Chile.

Asimismo, la Gaviota de Oro no se hizo esperar, con los artistas anglo recibiéndola antes del cierre de show. El dúo aseguró que sentieron como “si hubieran ganado la copa del mundo“, para pasar a interpretar su éxito más grande: “West End Girls”. Sin duda, uno de los shows que pasará a la historia como uno de los mejores de la historia del Festival de Viña del Mar.