Pet Shop Boys abren su show en Viña 2026 mostrando la bandera de Ucrania

El dúo británico inició su esperada presentación en la segunda jornada del certamen mostrando el pabellón ucraniano antes de interpretar "Suburbia", en un gesto que refleja su histórica postura a favor del país en conflicto con Rusia.

El esperado show de Pet Shop Boys en la Quinta Vergara comenzó pasadas las 21:30 horas con una imagen que marcó el tono de la noche.

Antes de arrancar con “Suburbia”, el dúo conformado por Neil Tennant y Chris Lowe desplegó la bandera de Ucrania sobre el escenario, un gesto político que los ha caracterizado a lo largo de su carrera y que esta vez sirvió como declaración de respaldo al pueblo ucraniano en medio del conflicto con Rusia.

El mensaje que abrió la noche

La presentación, una de las más anticipadas de la edición 2026 del Festival de Viña del Mar, arrancó así con una postura clara: la defensa de la libertad del país de Europa del Este.

El símbolo patrio apareció en la pantalla y en el escenario, generando reacciones inmediatas en el público y en redes sociales. Con esto, la banda, conocida por su activismo y por abordar temáticas sociales en su música, reafirmó su compromiso con causas globales en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

El show continúa con un repaso por sus grandes éxitos, en una noche que quedará marcada tanto por lo musical como por el mensaje.