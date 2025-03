Personajes de los Simpson sorprenden interpretando canción de Wicked en clip viral

Hank Azaria, conocido por dar vida a personajes como el jefe Gorgory y el profesor Frink en The Simpsons, sorprendió a sus seguidores con una peculiar interpretación de “Defying Gravity”, el famoso tema de Wicked. En un video compartido en redes sociales, Azaria combinó las voces de varios personajes de la serie animada, creando una versión única del clásico musical.

“Si la apertura de los #Oscars de esta noche ocurriera en Springfield… solo el profesor Frink resultaría herido en la realización de este video”, escribió Azaria junto al clip.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hank Azaria (@hankazaria)

El actor, quien ha trabajado en The Simpsons desde 1989, es reconocido por prestar su voz a personajes como Moe Szyslak y Snake. Su divertida interpretación llegó justo antes de la ceremonia de los Oscar, donde Ariana Grande y Cynthia Erivo abrieron el evento con una mezcla de “Defying Gravity”, “Home” y “Somewhere Over The Rainbow.”

Ambas actrices, nominadas por sus papeles en Wicked, demostraron su talento en una noche llena de música y reconocimientos. Mientras tanto, según reporta NME, Azaria sigue demostrando por qué es una de las voces más icónicas de la televisión.