“¿A quién carajos creen que abuchean?”: Los Gallagher dedican canción a Guardiola y lo defienden del público en show de Oasis

La esperada reunión de Oasis en Manchester contó con una figura inesperada: Pep Guardiola, quien fue homenajeado por Liam Gallagher entre aplausos y abucheos por parte del público. El técnico del Manchester City, en tanto, compartió con los hijos de los músicos y cantó desde la multitud.

La esperada reunión de Oasis en Heaton Park, Manchester, tuvo una aparición estelar fuera del escenario: Pep Guardiola.

El entrenador del Manchester City asistió al multitudinario concierto junto a su hija y terminó siendo parte del espectáculo, no solo desde la audiencia, sino también como inspiración para uno de los momentos más comentados de la noche.

Durante la interpretación de D’You Know What I Mean?, Liam Gallagher sorprendió al público al anunciar que la canción iba destinada al técnico catalán, quien fue recientemente destronado como campeón de la Premier League.

“Quiero dedicar este próximo tema al mejor entrenador de todos los tiempos, el único e inigualable Pep Guardiola”, anunció el vocalista antes de inclinarse en señal de respeto.

Sin embargo, la ovación no fue unánime: una parte del público reaccionó con abucheos, en lo que pareció ser un eco de la histórica rivalidad futbolística que divide a la ciudad.

Desde el escenario, Noel Gallagher reaccionó de inmediato: “¿A quién carajos creen que abuchean?”, lanzó ante el micrófono en tono desafiante, visiblemente molesto por la reacción hacia su invitado.

Pero lejos de parecer afectado, Guardiola vivió la noche con entusiasmo.

Fue captado cantando junto al público temas emblemáticos como Don’t Look Back in Anger, y compartiendo momentos en el backstage con los hijos de los hermanos Gallagher.

Guardiola posó junto a los hijos de los hermanos Gallagher

En las imágenes difundidas en redes sociales, se le ve acompañado por Lennon (25) y Gene (24), hijos de Liam; así como por Anaïs (25), Donovan (17) y Sonny (14), hijos de Noel.

Gene compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram, con el texto: “Aquí está la foto del siglo. Todos los demás se pueden joder”.

Mientras los Gallagher continúan su gira de reunión, Guardiola, en tanto, se prepara para enfrentar al club italiano Palermo en un amistoso de pretemporada el próximo 9 de agosto.

Allí se disputará la primera edición del llamado Trofeo Anglo-Palermitano.