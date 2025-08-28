Reportan que Pedro Pascal protagonizará película ambientada en un romance LGBTQ de los años 30

Tras la abrupta salida de Joaquin Phoenix del filme, diversos medios especializados han revelado que el actor chileno está en conversaciones para unirse al elenco de "De Noche", el nuevo drama romántico de Todd Haynes que se rodará en México.

El actor chileno Pedro Pascal se perfila como el protagonista de De Noche, el próximo largometraje del director Todd Haynes, un drama romántico ambientado en la década de 1930 que retrata la historia de un intenso romance entre dos hombres.

La información fue confirmada por Deadline y The Hollywood Reporter, medios que también revelaron que Danny Ramírez acompañaría a Pascal como coprotagonista.

El proyecto, producido por Christine Vachon y Pam Koffler para Killer Films, se rodará en Guadalajara, México, tras enfrentar retrasos.

La película estuvo al borde de ser cancelada en 2024, cuando Joaquin Phoenix, inicialmente ligado al papel principal, abandonó el proyecto a solo cinco días de iniciar el rodaje.

Hasta ahora, Phoenix no ha explicado públicamente las razones de su salida.

El título representa una nueva colaboración entre Haynes y Killer Films, que previamente trabajaron juntos en títulos como Carol (2015), Velvet Goldmine (1998) y Lejos del Cielo (2002), producción por la que el cineasta obtuvo una nominación al Óscar al Mejor Guion Original.

Pascal, en tanto, recientemente fue nominado al Emmy por su interpretación como Joel en la serie The Last of Us y estrenó recientemente Materialistas y Los cuatro fantásticos, además de haber trabajado junto a Joaquin Phoenix en Eddington, la próxima película de Ari Aster.