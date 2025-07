Pedro Pascal dice que sintió “repulsión” hacia sí mismo cuando vio su look en esta película

En una entrevista junto a Vanessa Kirby, su coprotagonista en la reversión próxima a estrenar de los "Fantastic Four" de Marvel, el actor chileno se sinceró sobre su apariencia y cuál es su conclusión respecto al debate entre barba y bigote en los hombres.

El aspecto físico de Pedro Pascal es halagado por millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, no se considera un galán inevitable. Y es más: cree que hay ciertas variantes de su look que le provocan “repulsión”.

Así lo admitió el chileno radicado en Estados Unidos durante una dinámica de preguntas interactivas para LADbible publicado en YouTube a comienzos de esta semana.

En el registro, se le muestra junto a Vanessa Kirby, su coprotagonista en Fantastic Four (película que está a solo días de convertirse en la entrega más reciente de Marvel Studios; en el mismo julio que DC Studios estrenó su versión 2025 del Superman de James Gunn).

La confesión llegó después de que hicieran debatir a ambos actores si, a la hora de hablar de looks masculinos, era cierto o no que el bigote daba una apariencia más sensual que la barba.

Ante la mera mención del tema, el actor se dejó caer en actitud de haberse rendido sobre la mesa que tenía las alternativas escritas en la superficie, moviendo un vaso de agua con la boca hacia la opción De acuerdo.

Tras el gesto, resonaron risas del propio equipo de backstage del programa, invisible ante el cuadro.

“A ver… Creo que se podría decir que tú eres algo así como una excepción a la regla”, comenzó diciendo Kirby con mucha lentitud. Pascal, por su parte, soltó una carcajada y le respondió: “No puedo creer que lo tengas claro”.

Y empezó a explicar, mirando directo hacia la cámara: “¿Adivinen qué? Me veo mal de las dos maneras. A mí el vello facial crece como la mierda. Pero cuando me lo afeito todo, en serio me veo súper… Es que, de verdad, estoy Absolutamente en desacuerdo con mi versión completamente afeitada”.

La actriz rechazó su afirmación. “No lo veo así. Yo creo que te ves guapísimo de las dos formas. ¿Cuándo fue la última vez que te afeitaste por completo?”, le preguntó al final.

“Para Wonder Woman 1984“, le respondió Pascal, tras ponerse en pose pensativa. “Me encantó la película, pero me causó tanta repulsión cómo me veía, que no he vuelto a afeitarme después de eso”.

De igual manera, después aclaró: “A menos de que sea completamente necesario. De haberme pedido hacerlo para Fantastic Four, y hubiesen insistido, lo hubiese hecho. Porque el look de todos en esta película fue una creación muy en conjunto”.