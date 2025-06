“La sentí conmigo”: Pedro Pascal se emociona al recordar importante hito justo en el aniversario de la muerte de su madre

En una entrevista reciente, el actor chileno revivió una de las noches más intensas de su carrera: cuando debió ponerse al frente de un programa de televisión estadounidense justo en el aniversario del fallecimiento de su madre, Verónica Pascal. Entre lágrimas, confesó haber sentido su presencia en todo momento: “Fue una transformación total del duelo”.

Pedro Pascal no ha olvidado sus raíces chilenas. Aunque su vida transcurre entre Los Ángeles, Nueva York y los sets de grandes producciones como The Last of Us o The Mandalorian, el actor de 50 años mantiene un vínculo personal y emocional con su país natal.

Así lo dejó claro en una reciente entrevista con Vanity Fair, donde habló de su familia, su infancia y un episodio inesperado que vivió en la casa de su padre en Chile.

La historia de la familia de Pedro Pascal

Pascal tenía nueve meses cuando mis padres huyeron de la dictadura de Pinochet.

Su madre, María Verónica Pascal Ureta, fue una refugiada política que estudiaba psicología infantil en Estados Unidos, mientras que su padre es médico especialista en fertilidad.

La familia se asentó finalmente en San Antonio, Texas, donde Pedro creció rodeado de cine y sensibilidad artística.

Y a pesar de haber crecido fuera del país, el vínculo con Chile sigue presente en su vida adulta.

Su conexión con Chile y el impacto de la muerte de su madre

Así lo demostró en una anécdota reciente que reveló en la misma entrevista con el medio estadounidense: mientras visitaba a su padre en Santiago, sufrió una caída en las escaleras y se dislocó el hombro.

“Estaba lesionado, con sobrepeso y en cabestrillo”, bromeó al recordar el momento, coincidiendo con los premios Critics Choice, donde la presentadora y comediante Chelsea Handler lo presentó como “el hombre más deseado del año”.

Además, Pascal recordó con profunda emoción el regreso a Chile tras la muerte de su madre en 1999, cuando tenía 24 años.

Voló de inmediato desde Los Ángeles a Santiago, devastado. Ese duelo lo marcó profundamente y sigue presente en su vida.

El 4 de febrero de 2023, el actor chileno debutó como anfitrión del exitoso programa estadounidense Saturday Night Live, justo en la fecha que marcaba el fallecimiento de su madre, Verónica Pascal.

“Sentí que mi madre estaba conmigo cuando animé Saturday Night Live por primera vez”, confesó, entre lágrimas. No sé qué más decir. Fue una transformación completa del aniversario de un duelo”.

El chileno se emocionó en su monólogo, recibió el apoyo de Coldplay (Chris Martin le dedicó Fix You) y más tarde, fue felicitado por Steven Spielberg en los Premios Oscar.