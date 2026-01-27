Pedro Pascal rompe el silencio ante tiroteos ICE y muertes en Minneapolis: “El pueblo estadounidense merece saber qué ocurrió”

Tras los tiroteos en Minneapolis en medio del despliegue de agentes federales, crecen las reacciones públicas de figuras como Pedro Pascal, Billie Eilish, Natalie Portman, Olivia Wilde, Edward Norton, Mark Ruffalo y Glenn Close, con llamados a exigir explicaciones y presionar al Congreso.

El silencio que, en gran medida, había predominado en Hollywood desde que la administración Donald Trump desplegó a miles de agentes federales en Minneapolis pareció resquebrajarse este fin de semana, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de la UCI.

Dos celebridades conocidas por expresar públicamente sus convicciones, el protagonista de “The Last of Us”, Pedro Pascal, y la cantante Billie Eilish, estuvieron entre quienes alzaron la voz con más fuerza.

Pascal compartió el domingo por la noche varias publicaciones en su cuenta de Instagram para llamar la atención sobre la muerte de Pretti y la de Renee Good, quien falleció tras recibir disparos de un agente federal en Minneapolis el 7 de enero.

Una de las publicaciones de Pascal incluía ilustraciones de Pretti y Good con la frase “Pretti Good reason for a national strike” (“Una ‘muy buena’ razón para una huelga nacional”), junto con fragmentos de un editorial de The New York Times titulado “Two People Are Dead. Americans Deserve to Know the Truth” (“Dos personas han muerto. Los estadounidenses merecen saber la verdad”).

La actriz Jamie Lee Curtis compartió la misma imagen en Instagram. El actor Edward Norton, en declaraciones a Los Angeles Times durante el Festival de Sundance en Park City, Utah, también llamó a una huelga general.

En Instagram, Pascal escribió: “La verdad es una línea de demarcación entre un gobierno democrático y un régimen autoritario. El Sr. Pretti y Renee Good están muertos. El pueblo estadounidense merece saber qué ocurrió”. Además, etiquetó a The New York Times.

En Instagram, Eilish publicó varias historias, entre ellas una en la que calificó a Pretti como “un verdadero héroe estadounidense”. Pretti, un enfermero de UCI de 37 años, recibió múltiples disparos luego de ser derribado por agentes federales durante un enfrentamiento que quedó registrado en video.

Eilish también cuestionó el “abrumador” silencio de varias figuras culturales en Estados Unidos. Publicó una selfie con las palabras: “hey my fellow celebrities u gonna speak up? or” (“oye, colegas celebridades, ¿van a hablar? ¿o…?”).

Para la mañana del lunes, la cantante Katy Perry instaba a sus seguidores en Instagram a escribir a sus senadores.

El giro comenzó a tomar forma durante el fin de semana, cuando Natalie Portman y Olivia Wilde aparecieron en Sundance usando pines con el mensaje “ICE Out” (“ICE fuera”), los mismos que también llevaron varios actores en los Globos de Oro a inicios de este mes.

“No podría estar más orgullosa de ser estadounidense en este momento, por la manera en que los estadounidenses están actuando. Y no podría estar más triste de ser estadounidense en este momento por la manera en que el gobierno se está comportando”, dijo Portman a Deadline. Su película “The Gallerist” se presenta en el festival.

En la alfombra roja de Sundance, Wilde dijo a The Associated Press que estaba “horrorizada” por las muertes a manos de agentes federales y que creía que muchos estadounidenses también lo estaban.

“Me parece indignante”, dijo Wilde, quien está en Sundance para promocionar “The Invite”, película que protagoniza y dirige. “Es realmente difícil estar aquí celebrando algo tan alegre, bello y positivo cuando sabemos lo que está ocurriendo en las calles. Los estadounidenses están en las calles marchando y exigiendo justicia, y nosotros estamos con ellos”.

En otros mensajes, los actores Mark Ruffalo y Glenn Close, también conocidos por pronunciarse sobre asuntos públicos, condenaron la violencia atribuida a agentes federales.

“Alex Pretti es un héroe”, escribió Ruffalo en Bluesky, al compartir nuevamente una publicación sobre Pretti como enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos (Veterans Administration) y dueño de un perro.

Antes, Ruffalo también compartió un enlace al video en el que se ve a Pretti recibiendo disparos y escribió: “Un asesinato a sangre fría en las calles de Estados Unidos por una banda militar ocupante, causando caos. Hemos peleado guerras en otros países por menos que esto”.

En Instagram, Close leyó un mensaje preparado y señaló que, aunque ha estado mayormente fuera del país desde septiembre, ha “observado, junto con el resto del mundo, cómo nuestra democracia ha sido sistemáticamente destripada y despedazada”.

“Estoy indignada y horrorizada por lo que está ocurriendo bajo el régimen de Trump: la crueldad, la inhumanidad y la arrogancia”, dijo. “La corrupción voraz, la cobardía, la hipocresía repugnante, la manipulación descarada de los hechos, y ahora el asesinato a sangre fría de ciudadanos estadounidenses”.

Close cerró afirmando que cree que “el gran cuerpo político estadounidense se está moviendo, despertando y comprendiendo lo que está pasando”.

“Y, recuerden mis palabras, habrá un infierno que pagar”, concluyó.