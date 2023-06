El actor de "The Last of Us" apareció en el episodio de esta semana del podcast "Smartless", donde contó en detalle la historia de cómo él y su familia se convirtieron en refugiados políticos en los años 70 tras verse obligados a huir del exdictador Augusto Pinochet. El chileno-estadounidense le dio el crédito a sus padres por el éxito que disfruta hoy.