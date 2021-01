Pedro Pascal está viviendo el mejor momento de su carrera. A comienzos de diciembre, la revista Entertainment Weekly lo catalogó como uno de los “artistas del año” y ahora se suma un nuevo hito.

Según el sitio especializado IMDb, Pascal es el actor más buscado en internet del mundo, logrando destronar a quien por semanas estuvo liderando la lista: la protagonista de Gambito de dama, Anya Taylor-Joy.

En el último tiempo, el chileno ha participado en grandes producciones de Hollywood, como su interpretación en The Mandalorian y su papel de Max Lord en Wonder Woman 1984. Anteriormente, logró notoriedad en la audiencia con sus actuaciones en las series Narcos y Game of Thrones.