Por primera vez desde 2022: Paul McCartney ofrecerá conciertos en Norteamérica por el “Got Back Tour”

(EFE) – Paul McCartney anunció este jueves su regreso a Norteamérica como parte de la gira Got Back Tour, la primera vez que actuará en la región desde 2022, con su primer concierto en septiembre de este año en Palm Desert (California).

Algunas de las 19 ciudades elegidas son Las Vegas, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville o Chicago -donde finalizará su paso por Norteamérica- y otras como Montreal en Canadá.

A través de la web de su tour y Ticketmaster, entre otras plataformas, los fans podrán hacerse con las entradas en la preventa el 15 de julio, mientras que la venta general al público estará disponible el 18 de julio.

En 2022, el exbeatle agotó los 16 conciertos que tuvo en Estados Unidos. Esa gira fue anunciada antes de dirigirse al Festival de Glastonbury en junio de ese año como cabeza de cartel del evento británico.

Desde entonces, ha llevado el tour a lo largo del mundo desde Australia, el Reino Unido y Europa a Latinoamérica, en países como México y Brasil.

Paul McCartney has officially announced new tour dates for 2025 pic.twitter.com/ylBLzEFVsR

— The Beatles Earth (@BeatlesEarth) July 10, 2025