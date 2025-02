Paul McCartney sorprendió a los neoyorquinos con un improvisado concierto en el icónico Bowery Ballroom

El concierto fue una experiencia mucho más íntima que los habituales estadios del exbeatle, llenos con decenas de miles de personas. En la improvisada reunión, McCartney tocó éxitos de Wings y de los Beatles, e incluso cantó "Blackbird" en solitario con guitarra acústica.

(CNN) – Paul McCartney dio dando a los neoyorquinos la oportunidad de “reunirse” por una noche, y solo por una noche.

“Así que aquí estamos”, dijo la leyenda de los Beatles, de 82 años, sonriendo. “Un pequeño concierto. En Nueva York. ¿Por qué no?”, según informó Associated Press (AP).

El concierto fue una experiencia mucho más íntima que los habituales estadios del exbeatle, llenos con decenas de miles de personas.

La última vez que la leyenda de los Beatles actuó en Nueva York fue hace tres años en el MetLife Stadium, uno de los estadios más grandes de la NFL, con un aforo de 82.500 localidades.

Aunque el Ballroom dice que su capacidad total es de 600 personas, en el espectáculo de este martes por la noche podrían haber cabido, como mucho, 575, de acuerdo a AP, ya que la caja de resonancia y el equipo del cantante salían de entre bastidores y ocupaban parte del espacio de la pista.

A primera hora del día, McCartney anunció su improvisado espectáculo en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paul McCartney (@paulmccartney)

En medio de temperaturas bajo cero, los fans hicieron cola fuera del Lower East Side para conseguir entradas -una por persona- para el espectáculo de última hora. Todas las entradas se vendieron en 30 minutos.

“Simplemente tuvimos suerte”, manifestó Phil Sokoloff, de 31 años, a AP. Sokoloff se dirigía a su trabajo cerca de allí cuando vio el post de Instagram de McCartney. Corrió a contárselo a su compañero de trabajo y ambos corrieron al Bowery Ballroom, un local muy codiciado por los músicos desde su apertura en 1998.

La estrella subió al escenario a las 18:30 con su banda y una sección de vientos compuesta por tres miembros. El repertorio estuvo repleto de clásicos de los Beatles y éxitos de Wings, con canciones como Lady Madonna, Got To Get You Into My Life, Let it Be y Hey Jude.

McCartney también interpretó Blackbird en solitario con la guitarra acústica, y reflexionó sobre cómo escribió la canción para el Movimiento por los Derechos Civiles. Habló de su actuación en un concierto para celebrar la libertad y la independencia en Kyiv ante un público de más de 350.000 personas. “Esperemos que vuelva a ser así pronto”, expresó, según AP.

McCartney concluyó su gira mundial “Got Back” en diciembre. Su álbum en solitario más reciente, “McCartney III”, salió a la venta en 2020.

Está previsto que el cantante de Hey Jude aparezca en el “SNL50 Anniversary Special” que emitirá la NBC este domingo, también en Nueva York.

Los Beatles fueron reconocidos en los premios Grammy a principios de este mes cuando ganaron una estatuilla a la mejor actuación de rock por Now and Then, que fue lanzado el año pasado por los miembros supervivientes de la banda: McCartney y Ringo Starr.