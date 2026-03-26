Paul McCartney anuncia nuevo álbum “The Boys Of Dungeon Lane” y estrena nostálgico sencillo “Days We Left Behind”

El ex Beatle lanzará su primer disco de estudio desde 2020 el próximo 29 de mayo. El álbum, descrito como su trabajo "más introspectivo", explora recuerdos de su juventud en Liverpool junto a John Lennon y George Harrison.

Paul McCartney presentó este jueves los detalles de su nuevo álbum, “The Boys Of Dungeon Lane”, que saldrá a la venta el 29 de mayo. Se trata de su primer trabajo de estudio desde el aclamado “McCartney III” de 2020.

El disco, precedido por el sencillo “Days We Left Behind”, explora los recuerdos del músico de sus años formativos en el Liverpool de la posguerra, incluyendo sus primeras experiencias junto a John Lennon y George Harrison.

El álbum más introspectivo de McCartney

Descrito por su sello como su trabajo “más introspectivo hasta la fecha”, el álbum cuenta con 14 canciones. McCartney reveló que el título proviene de una letra del sencillo principal y evoca los días previos a la fama en Liverpool. “Es solo un montón de recuerdos”, afirmó.

El disco fue producido por Andrew Watt y, en la línea de su debut solista de 1970, McCartney tocó la mayoría de los instrumentos. La lista de canciones incluye temas como “As You Lie There”, “Lost Horizon”, “Mountain Top” y “Momma Gets By”. El álbum ya se puede reservar en plataformas digitales.