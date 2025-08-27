Todo sobre el Paris Parade 2025: Fecha, recorrido y detalles del desfile navideño

Bajo el lema “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”, personajes como Harry Potter, Bluey, Bugs Bunny, Sonic y más se tomarán las calles de Santiago en la edición más ambiciosa del Paris Parade, que busca celebrar junto a la comunidad sus 125 años de historia.

¡El Paris Parade 2025 ya tiene fecha!

El evento, organizado por Paris y Cencosud, marcará la celebración de los 125 años de la marca y contará con la versión más extensa de su historia.

La edición 2025 incluirá 13 globos gigantes inspirados en personajes icónicos de la cultura popular y del imaginario infantil. Entre ellos, Harry Potter, Bluey, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y el tradicional reno Ralf.

Además, se sumarán comparsas, música en vivo y distintas sorpresas que serán anunciadas en las semanas previas al evento.

El recorrido más largo de su historia

Este año, el desfile se realizará bajo el lema Por un mundo mejor: La voz de la esperanza, y tendrá un recorrido que partirá en Av. Providencia (altura Metro Salvador) para continuar por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, finalizando en la Alameda, a la altura del Palacio de La Moneda.

El espectáculo, además, integrará un enfoque sostenible, con medidas como la gestión de residuos, la reutilización de materiales y el fomento del transporte público.

Según la organización, este año también se evaluarán indicadores sociales y medioambientales mediante herramientas de análisis avanzado, con el objetivo de reducir el impacto del desfile en la ciudad.

Coordenadas del Paris Parade 2025