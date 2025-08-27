Cultura panoramas

Todo sobre el Paris Parade 2025: Fecha, recorrido y detalles del desfile navideño

Por Camila Morandé

27.08.2025 / 09:31

{alt}

Bajo el lema “Por un mundo mejor: La voz de la esperanza”, personajes como Harry Potter, Bluey, Bugs Bunny, Sonic y más se tomarán las calles de Santiago en la edición más ambiciosa del Paris Parade, que busca celebrar junto a la comunidad sus 125 años de historia.

¡El Paris Parade 2025 ya tiene fecha!

El evento, organizado por Paris y Cencosud, marcará la celebración de los 125 años de la marca y contará con la versión más extensa de su historia.

La edición 2025 incluirá 13 globos gigantes inspirados en personajes icónicos de la cultura popular y del imaginario infantil. Entre ellos, Harry Potter, Bluey, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y el tradicional reno Ralf.

Además, se sumarán comparsas, música en vivo y distintas sorpresas que serán anunciadas en las semanas previas al evento.

El recorrido más largo de su historia

Este año, el desfile se realizará bajo el lema Por un mundo mejor: La voz de la esperanza, y tendrá un recorrido que partirá en Av. Providencia (altura Metro Salvador) para continuar por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, finalizando en la Alameda, a la altura del Palacio de La Moneda.

El espectáculo, además, integrará un enfoque sostenible, con medidas como la gestión de residuos, la reutilización de materiales y el fomento del transporte público.

Según la organización, este año también se evaluarán indicadores sociales y medioambientales mediante herramientas de análisis avanzado, con el objetivo de reducir el impacto del desfile en la ciudad.

Coordenadas del Paris Parade 2025

  • Fecha: Domingo 23 de noviembre
  • Hora: 12:00 horas
  • Recorrido: Desde Av. Providencia (Metro Salvador) hasta el Palacio de La Moneda, por Alameda
  • Acceso: Gratuito y sin inscripción previa
  • Recomendación: Preferir transporte público debido a posibles cortes de tránsito

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País “No me gustan los gays ni los comunistas”: Movilh denuncia acto homofóbico en el Metro de Santiago
Spider-Man: Brand New Day llega en 2026: Qué se sabe de la trama y quiénes actúan
Recuperan auto robado al exportero de Colo Colo Marcelo "Rambo" Ramírez en Lo Barnechea
Hincha de la U empujado por barristas de Independiente reaparece con un emotivo mensaje tras incidentes en Avellaneda
Empresa dueña de "edificio fantasma" recibe derrota judicial: Suprema validó actuar de Municipalidad de Estación Central en disputa
Andrés Jouannet fustiga a Elisa Loncón por consulta indígena: "Se hace representante de algo que no es"