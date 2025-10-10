Paris Parade 2025: Confirman fecha del tradicional desfile navideño que volverá a las calles de Santiago

El tradicional desfile navideño celebrará los 125 años de Paris con 13 globos gigantes y un recorrido por el corazón de Santiago.

Este jueves 9 de octubre se confirmó la edición 2025 del Paris Parade, evento gratuito que convoca a toda la familia en un desfile de globos gigantes inspirados en personajes animados y figuras icónicas de la cultura pop, que recorrerán las principales arterias del centro de Santiago.

La actividad, que celebra su decimocuarta edición en Chile, promete ser el desfile navideño más grande de Sudamérica, bajo el eslogan “Por un mundo mejor: la voz de la esperanza”.

En el marco de los 125 años de la tienda Paris, la empresa anunció que el evento se realizará el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas.

Los personajes que estarán en el Paris Parade 2025

La versión 2025 contará con 13 globos gigantes basados en el imaginario infantil. Entre los personajes confirmados destacan Bluey, Bugs Bunny, Kuromi, Sonic y Harry Potter, entre otros.

Desde la organización señalaron que la selección de personajes busca conectar con distintas generaciones: “Cada uno de estos personajes ha sido elegido por su capacidad de conectar con grandes y chicos, transmitiendo valores como la amistad, la solidaridad, la creatividad y la esperanza”, afirmaron desde la empresa.

El recorrido comenzará al mediodía del 23 de noviembre en avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, para luego avanzar por la Alameda, atravesando puntos emblemáticos como Plaza Italia, el Cerro Santa Lucía y la Universidad de Chile, hasta concluir frente a La Moneda.

La actividad será gratuita, abierta a todo público y no requerirá inscripción previa, por lo que se espera una alta participación familiar.

Revisa más Información Aquí.