Suspenso, poder y conspiración: “Paradise” debuta en Disney+ y su elenco de estrellas analiza la trama en entrevista con CNN Chile

El thriller político creado por Dan Fogelman sigue a una ciudad subterránea en caos tras el asesinato del presidente. CNN Magazine conversó con Sarah Shahi, Jon Beavers, Krys Marshall y Nicole Brydon Bloom, quienes revelaron por qué decidieron formar parte del proyecto y qué se puede esperar de cada episodio.

El creador de la exitosa serie This Is Us, Dan Fogelman, regresa con un nuevo proyecto titulado Paradise, que ya está disponible en Disney+. En esta ocasión, el reconocido guionista deja de lado el drama para sumergirse en un thriller político que ha generado gran expectativa.

Siguiendo su fórmula ganadora, Fogelman vuelve a trabajar con Sterling K. Brown, quien lidera un elenco compuesto por Sarah Shahi, Jon Beavers, Krys Marshall y Nicole Brydon Bloom.

En conversación con CNN Magazine, las estrellas compartieron su experiencia en el rodaje y lo que los atrajo a este desafiante proyecto.

“Me atrajo mucho el poder trabajar con ellos dos. Sus reputaciones los preceden, así que obviamente querría ser parte de cualquier cosa que decidan hacer juntos”, comentó Sarah Shahi, quien interpreta a la doctora Gabriela Torabi.

Por su parte, Jon Beavers, quien da vida a Billy Pace, destacó el ambiente en el set: “Para que ellos dos estén en la cima, tienen que ser narradores generosos, compasivos y apasionados, por lo que la sensación en el set siempre fue de pertenecer a un equipo del que estamos orgullosos. Y este trabajo no siempre se siente así, así que es un proyecto muy especial”.

Paradise se ambienta en una ciudad subterránea creada como refugio ante una catástrofe exterior. Sin posibilidad de escapar, sus habitantes enfrentan una lucha de poder que se intensifica cuando el presidente es asesinado y el principal sospechoso es el jefe del servicio secreto.

“Yo, personalmente, en cada episodio que leía estaba como, ¿cuándo vamos a tener el siguiente? Quiero tener otro. Es muy jugoso y al final de cada episodio tú crees que sabes qué está pasando y aparece una nueva pista”, expresó Krys Marshall, quien interpreta a la agente Robinson.

Sarah Shahi agregó que la trama sorprenderá incluso a los espectadores más atentos: “Siempre supuse que estaría un paso por delante. Ya tengo a Adán descubierto, sé lo que sucederá a continuación. Y la verdad es que no tenía idea. Así que te puedes convertir en detective, pero créeme que tu boca estará en el suelo todos los capítulos”.

Los ocho episodios de Paradise se estrenarán semanalmente hasta el próximo jueves 4 de marzo en Disney+.