Panoramas para vacaciones de invierno 2026: Carnaval de Marionetas Gigantes en Santiago, Planetario USACH y teatro familiar en Concepción

Cada vez falta menos para las esperadas vacaciones de invierno, período en el que niños, niñas y adolescentes toman un receso para recargar energías y enfrentar la segunda parte del año escolar.
Durante estas semanas existen diversos panoramas para disfrutar en familia, como asistir a una función de teatro, visitar las novedades del Planetario o participar en distintos talleres y actividades recreativas.
Festival familiar de teatro de animación
El IV Festival Lluvia de Muñecos, organizado por Objeto Teatro y financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, regresa con cerca de 22 actividades familiares en el Espacio Diana. Entre los eventos destaca el Carnaval de Marionetas Gigantes, que se realizará de manera gratuita el sábado 27 de junio, con un recorrido por el centro de Santiago.
“Buscamos difundir el teatro de títeres y marionetas y, al mismo tiempo, generar nuevas audiencias para estas disciplinas. En esta versión quisimos extender el festival más allá del Centro Cultural Espacio Diana, vinculándonos directamente con distintos sectores de la comuna de Santiago. Queremos generar una experiencia integral que fusione el teatro de títeres y marionetas con la comunidad y el territorio. Será, sin duda, un panorama imperdible para grandes y chicos”, señaló Andrés Amión, director del Festival Lluvia de Muñecos.
Coordenadas del festival
- Fecha:22 al 28 de junio
- Programación diaria desde las 11:00 horas
- Ubicación: Espacio Diana, Arturo Prat 435, Santiago
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Planetario USACH
En el marco del periodo de receso escolar, el Planetario contará con diversos talleres, actividades infantiles y espacios calefaccionados ante las bajas temperaturas.
Desde el 20 de junio al 5 de julio tendrá un horario extendido de lunes a domingo. En la franja de 11:00 a 18:00 se realizarán diariamente musicales inmersivos.
Las entradas se pueden comprar en boletería o en http://www.planetariochile.cl
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Teatro familiar en Concepción: “Niña Alien, un abrazo a las estrellas”
Desde el espacio hasta la ciudad penquista, la obra Niña Alien, un abrazo a las estrellas aterriza este sábado 27 de junio en el Teatro de la Universidad de Concepción.
La puesta en escena combina teatro y música en vivo para transportar al público al año 3000, a través de la historia de Lili, una pequeña y valiente cosmonauta que emprende una aventura llena de imaginación y descubrimientos.
- Lugar: Teatro Universidad de Concepción
- Fecha: Sábado 27 de junio
- Horario: 18:00 horas
- Entradas: Disponibles en Ticketmaster
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