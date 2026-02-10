Panoramas para celebrar el 14 de febrero: Concierto en el Planetario USACH, San Valentín en la Blondie y trekking en Peñalolén

El día de San Valentín contará con una amplia gama de actividades gratuitas y pagadas para disfrutar junto a tus seres queridos o en solitario: desde realizar un sendero de trekking en Peñalolén, disfrutar de un concierto inmersivo en el Planetario de la USACH hasta revivir los éxitos románticos de la bossa nova en La Reina.

El Día del Amor y la Amistad se celebrará este sábado 14 de febrero, y existe una variada oferta de actividades para disfrutar tanto durante el día como en la tarde, ya sea junto a tu ser querido, amigos, familiares o animarse a salir en solitario.

Puedes encontrar diferentes panoramas para este Día de San Valentín en Santiago, desde actividades gratuitas a pagadas, en las que puedes disfrutar de la música, la naturaleza, el espacio y una tarde con catas de café.

Obra de teatro Amantes, pareja disparejas: Risas y una función única basada en tu experiencia en el amor

Esta obra de improvisación trata sobre tres parejas que, al intentar salvar su relación, se enteran de más infidelidades, llegando a lo absurdo. Es una historia ideal para soltar un par de carcajadas y reírte de experiencias previas en el Día del Amor. Cada función es única, ya que los actores improvisan con la información que el público les entrega cinco minutos antes de comenzar la obra.

La obra de teatro se presentará en Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia) desde el jueves hasta el domingo 15 de febrero, a las 20:30 horas. Las entradas pueden conseguirse en las boleterías del teatro y a través de Ticketmaster.

¿Brasil en Chile? Daniela Benito te invita a revivir los éxitos más románticos de la bossa nova

La cantante chilena Daniela Benito, junto a destacados músicos, realizará un espectáculo de música en vivo en el que encantará tu tarde del 14 de febrero con los éxitos más recordados de la bossa nova, desde su característica samba en Mas que nada hasta su apacible canción junto al intérprete Frank Sinatra en The Girl from Ipanema.

Si eres amante de la música y añoras la cultura brasileña, este show es ideal para ti. La presentación organizada por la Corporación Cultural de La Reina será en Plaza El Tambo, en La Reina a las 20:00 horas, y contará con entrada liberada.

Trekking nocturno: Celebra tu Día del Amor y la Amistad en la montaña

Si buscas algo diferente para vivir este 14 de febrero junto a tu ser querido, el trekking nocturno de dificultad media por el sendero Torres, en el Parque Cantalao, es tu panorama ideal.

Hay cupos limitados para la actividad, que se realizará desde las 18:30 hasta las 20:00 horas y tendrá un costo de $4.500. Puedes conseguir las entradas a través del sitio web del Parque Cordillera.

San Valentín en Blondie: Disfruta del show imperdible de Claudio Valenzuela

El espectáculo nostálgico en Blondie repasará las canciones de la exitosa banda de rock alternativo Lucybell junto a su vocalista principal, Claudio Valenzuela.

El intérprete no solo revivirá los principales éxitos de Lucybell, sino que también cantará sus canciones en solitario y adelantará lanzamientos musicales de su próximo disco este 14 de febrero.

El recital será a las 21:00 horas. Las entradas ya están disponibles e incluyen una fiesta post show. Además, puedes participar por dos boletos gratis en el Instagram de la icónica discoteca.

Música del cosmos: Concierto inmersivo en el Planetario de Chile

El Planetario de la Universidad de Santiago de Chile ofrece una experiencia única que mezcla la música con el espacio. Se trata de un concierto inmersivo con proyecciones astronómicas, en el que podrás observar diferentes astros del universo sincronizados con la música de “Sunrise Mass”.

El concierto se realizará a las 20:30 horas e incluirá un brindis con espumante. Puedes comprar las entradas a través del sitio web del Planetario de la USACH.

¿Café + tu ser querido?: No te pierdas el Yungay Coffee

Este es el panorama ideal para todos los amantes del café. Casona Compañía te invita a una tarde llena de café y amor entre las 18:00 y las 23:00 horas. Podrás realizar catas de café gratuitas de distintas importadoras de café tostado y acompañarlas con galletas estilo New York y pizza, además de, por supuesto, una selección de exitosos DJs. La cata requiere inscripción previa en el Instagram de Casona Compañía.

La entrada es liberada y puedes adquirirla a través de PortalDisc.