Panoramas navideños: Funciones de El Cascanueces en Santiago y Providencia

Hasta el 30 de diciembre se podrá ver la función de El Cascanueces en el Teatro Municipal de Santiago. Además, en Providencia se transmitirá el espectáculo del Royal Ballet and Opera de Londres.

Entre los diversos panoramas navideños, destaca la función de El Cascanueces en el Teatro Municipal de Santiago, uno de los clásicos imperdibles de esta época.

La historia se centra en Clara, una niña que recibe un cascanueces como regalo en la víspera de Navidad. Esa noche, sueña que el juguete cobra vida y la lleva a un mundo encantado, donde enfrenta al Rey Ratón y a su ejército. Tras vencerlos, el Cascanueces se transforma en un príncipe y acompaña a Clara en un viaje mágico hacia el Reino de los Dulces.

La función tiene una duración total de 2 horas y 20 minutos, e incluye un intermedio de 20 minutos.

Precios de las entradas:

Gold: $76.000

Precio 1: $63.000

Precio 2: $51.000

Precio 3: $38.000

Precio 4: $25.000

Precio 5: $14.000

Precio 6: $10.000

Precio 7: $8.000

Precio 8: $5.000 (sin numerar, por orden de llegada)

Fechas y horarios:

Martes 23 de diciembre, 19:00 horas

Viernes 26 de diciembre, 19:00 horas

Sábado 27 de diciembre, 19:00 horas

Lunes 29 de diciembre, 19:00 horas

Martes 30 de diciembre, 19:00 horas

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas están disponibles en el sitio web municipal.cl y en las boleterías del Teatro Municipal de Santiago.

El Cascanueces en Providencia

El sábado 27 de diciembre, la Municipalidad de Providencia extendió la invitación a la comunidad para asistir a una función gratuita del ballet El Cascanueces, que será transmitida desde el Royal Ballet and Opera de Londres a una pantalla gigante instalada en el Teatro Oriente.

La proyección tiene una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.

El evento está dirigido a los residentes de la comuna, quienes podrán realizar el retiro de entradas con la Tarjeta Vecino Providencia, de manera online a través de Ticketmaster, o de forma presencial en la boletería del Teatro Oriente, de lunes a viernes, entre las 10:00 y 15:00 horas, y de 16:00 a 18:00 horas.