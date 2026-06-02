Panoramas gratuitos este sábado 6 y 7 de junio: Concierto de Joe Vasconcellos en Providencia, Mercado París Londres en Santiago y festival de jazz en La Florida

Este primer fin de semana de junio llega con diversas actividades culturales y entretenidas. Entre ellas destaca el concierto gratuito del reconocido artista nacional Joe Vasconcellos, en el marco del aniversario de la comuna de Providencia.

Asimismo, para quienes disfrutan de la moda, la gastronomía y la música al aire libre, regresa el Mercado París-Londres en el histórico barrio patrimonial de la comuna de Santiago.

Feria Vinilos y CD’s

Este sábado 6 de junio se realizará una nueva edición de la Feria Vinilos y CD’s, una instancia perfecta para los amantes de la música y los coleccionistas.

Galería 1119 – Freire 1119, Concepción

De 11:00 a 19:00 horas



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Mercado París-Londres

Un panorama en el barrio patrimonial de Santiago que cada vez se ha ido consolidando, donde convergen distintas disciplinas artísticas. Una jornada ideal para disfrutar de música, arte y tours guiados por la ciudad.

Recomendaciones importantes:

Si asistes con niños o mascotas, es recomendable transitar entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Cabe destacar que el consumo de alcohol está permitido únicamente en la Zona Destilera, especialmente habilitada para ello. No está permitido ingresar alcohol externo ni circular fuera de esa área con vasos o bebidas.

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Feria Club

En esta séptima edición de Feria Club habrá más de 35 marcas de diseño y manufactura local, con una amplia oferta de vestuario, accesorios, ilustración, cerámica y joyería.

Fecha 6 y 7 de junio

Horario: 12:00 a 20:00 horas

Lugar: Casa O de Lastarria, Villavicencio 395

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Moda Chile

Para quienes aprecian la moda y las confecciones de calidad, durante este primer fin de semana de junio se realizará la séptima edición de “Venta de Colecciones”. En la instancia, más de 40 diseñadores nacionales exhibirán sus nuevas propuestas en vestuario, calzado, joyería y accesorios.

Lugar: Edificio Gibraltar, Eliodoro Yáñez 2990, Providencia (Metro Cristóbal Colón)

Fecha: 5, 6 y 7 de junio

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Show gratuito de Joe Vasconcellos

En el marco de los 129 años de aniversario de la comuna de Providencia, este próximo sábado 6 de junio, en Avenida Andrés Bello con Pedro de Valdivia, se presentará el destacado artista nacional Joe Vasconcellos.

El evento comenzará a las 17:00 horas con una feria de emprendedoras. Luego, a las 18:00 horas, estará presente Prófugos, uno de los principales tributos a la banda argentina Soda Stereo.

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Festival de Jazz en La Florida

Y para cerrar esta cartelera de panoramas gratuitos, destaca la cuarta edición de Jazz Bajo 0°, que se realizará en el Teatro Municipal de La Florida.

Este año el line up viene con un gran nivel: desde tríos íntimos hasta una big band que promete no dejar indiferente a nadie.

Programación:

Atelier — Jueves 4 de junio · 20:00 horas

The Carmeners — Viernes 5 de junio · 20:00 horas

Trío Araukanía — Sábado 6 de junio · 20:00 horas

Conchalí Big Band — Domingo 7 de junio · 18:00 horas