Panoramas gratuitos este 6 y 7 de diciembre: Navidad en el MUT, Cómic Zone en Santiago y Feria del Libro en Ñuñoa

En este primer fin de semana de diciembre, muchas personas comienzan a prepararse para realizar sus compras navideñas, con la intención de encontrar un buen regalo para sus familiares o para el amigo secreto. Entre las alternativas destaca el Mercado Román en el MUT.

Y para quienes buscan panoramas familiares, también destaca la Cómic Zone Forever, que cumple 20 años y se celebrará en la Biblioteca de Santiago, con diversas actividades y concursos.

Mercado Román en MUT

Un buen dato para encontrar regalos de Navidad es el Mercado Román en MUT, con productos diseñados y elaborados por marcas chilenas y argentinas.

Fechas: 5, 6 y 7 de diciembre

Lugar: MUT (primer nivel)

La Japanese Feria

Con una edición especial, la Japanese Feria se realizará en el corazón de Santiago, con diversas sorpresas para escoger el mejor obsequio navideño y, a su vez, disfrutar de su gastronomía, cafetería y cerveza artesanal.

Fecha: 7 de diciembre

Lugar: Centro de Cine y Creación (CCC), Raulí 571, Santiago.

Hora: de 14:00 a 20:00 horas

Fill ’25 Ñuñoa

La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa regresa este 2025 con una edición que celebra el encuentro entre México y Chile, bajo el lema “Entre campos y fronteras”.

Fecha: 4 al 7 de diciembre

Lugar: Plaza Ñuñoa

Festival de los Reinos Ancestrales

El Festival de los Reinos Ancestrales llega a Ñuñoa con su primera versión medieval, ofreciendo música en vivo, combates medievales, actividades familiares y cultura ancestral este 6 y 7 de diciembre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

El evento será gratuito y se realizará entre las 11:00 y las 21:00 horas, con un programa pensado para todas las edades.

Entre las principales actividades del Festival de los Reinos Ancestrales destacan:

Combates medievales (demostrativos)

Combates vikingos (demostrativos)

Concursos de cosplay medieval y nórdico

Show de fuego

Bandas medievales y de música nórdica en vivo

Danzas tribales y danzas chamánicas

Charlas y cuentacuentos

Curso de cosplay

Concursos y trivias

Actividades infantiles:

Taller de mándalas para niños

Taller de pan para niños

Taller de muñecas medievales

Yoga rúnico

La Cómic Zone en Santiago

Justicieras, villanos y personajes icónicos regresan en la sexta edición de Cómic Zone Forever, donde celebrarán sus 20 años en la Biblioteca de Santiago.

En el cronograma destacan diversas actividades, entre ellas el clásico concurso de cosplay Cómic Zone y la presencia de coleccionistas, juegos de mesa, videojuegos, ilustradores, editoriales y tiendas especializadas.

Fecha: Sábado 6 de diciembre, de 11:30 a 18:30 hrs.

Lugar: Biblioteca de Santiago, Avenida Matucana 151 (Metro Quinta Normal)

Entrada: Liberada

