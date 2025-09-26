Panoramas gratuitos de primavera 2025 en Santiago, Ñuñoa y Providencia: Fechas, horarios y actividades

La primavera en Santiago combina días nublados con jornadas más cálidas, lo que la convierte en una excelente temporada para disfrutar de los panoramas gratuitos que ofrece la ciudad. Después del trabajo o durante el fin de semana, hay actividades para todos los gustos. Aquí te contamos algunos de los imperdibles en las comunas de Ñuñoa, Santiago y Providencia.

Se acerca el mes de octubre y, con la primavera, los días se vuelven más cálidos y las tardes se llenan de panoramas para disfrutar con amistades, familiares o incluso para armar un plan a solas.

Entre las novedades destacadas está la 14ª Primavera del Libro, que se realizará en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, del 3 al 5 de octubre, con entrada liberada.

El evento reunirá a cerca de 200 editoriales independientes y universitarias, tanto nacionales como internacionales, y contará con actividades para las infancias, lanzamientos de libros, música, teatro y otras sorpresas.

Clases de salsa

Este sábado 4 de octubre, de 16:00 a 22:00 horas, se realizará en el Centro Cultural de España la 14ª versión del Festival de Salsa a la Primavera, un encuentro cultural de salsa y migración, en la comuna de Providencia.

Festival de Música Django CL

Este año celebra su octava edición. El evento tiene como objetivo difundir el Jazz Manouche, un género que fusiona la tradición gitana con el swing del jazz y que llegó a Chile en la década de 1940.

FestiValiente 2025

El festival, promovido por la Fundación Niñas Valientes en conjunto con la Municipalidad de Santiago, se realizará el sábado 11 de octubre en el Parque Quinta Normal, específicamente en el sector Casona Adulto Mayor, a partir de las 15:00 horas.

La jornada ofrecerá música, juegos y diversas actividades de entretención.

2° Festival Vive Barrio Brasil

Del 18 al 20 de octubre, el reconocido Barrio Brasil, ubicado en la comuna de Santiago, ofrecerá una variada programación que incluye música en vivo, literatura, cine, feria de artes y oficios, talleres y otras actividades.