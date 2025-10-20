Panoramas gratis este 25 y 26 de octubre: Feria Tim Burton en Providencia, arte y moda en Santiago, y especial Halloween en Puente Alto

Cada vez está más cerca Halloween, y durante este fin de semana diversas comunas ofrecerán actividades para todos los gustos. En Providencia se realizará el musical “Recuérdame” y la Feria Literaria Tim Burton, mientras que en Santiago se llevará a cabo el “intercambio de ropa más grande del mundo” y el histórico Barrio Yungay se llenará de arte y color.

A vísperas de Halloween, surgen diversos panoramas para lucir el mejor disfraz y recorrer la ciudad disfrutando de su cultura y gastronomía, en familia, con las amistades o animándose a disfrutar de una tarde en la ciudad y participar en alguna actividad.

Estas son las actividades gratuitas para el sábado 25 y domingo 26 de octubre:

Musical y Feria Tim Burton en Providencia

En la comuna de Providencia se realizará el musical Recuérdame el 25 de octubre a las 12:00 horas, en el Parque Inés de Suárez. La entrada es liberada. Se recomienda protegerse de las altas temperaturas aplicando protector solar y mantenerse hidratado.

Para los fanáticos de las películas El joven manos de tijera y El cadáver de la novia, se realizará la Feria Literaria Tim Burton, en Constitución #85, el 25 de octubre, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Habrá una variedad de libros, cosplayers, concursos y un taller de máscaras para niños y niñas.

Película “Caroline” en Lo Barnechea

Una de las películas imperdibles para ver antes de la Noche de Brujas es Coraline y la Puerta Secreta, que se proyectará en el Centro Cultural El Tranque, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.

La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Sábado 25 de octubre

Horario: 16:00 horas

Actividades en Santiago: Moda, arte y Medieval Party

Este 25 de octubre se realizará el “intercambio de ropa más grande del mundo” en el centro cultural La Moneda, desde las 11:00 a 19:00 horas.

La entrada es liberada, solo se requiere llevar 1 prenda superior en buen estado, esto puede ser blusa, tops, vestidos, prendas de mujer o unisex.

¿Quieres conocer un poco más sobre la historia de los barrios patrimoniales de Santiago? Este 25 y 26 de octubre se realizará la 9ª versión de “Puertas Abiertas Artistas Yungay 2025“, donde podrás recorrer más de 30 espacios de arte y cultura, apreciar muralismo en vivo y participar en talleres y actividades.

El encuentro se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de octubre, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en distintos puntos del barrio.

Durante ambas jornadas se realizarán visitas guiadas gratuitas en cuatro recorridos simultáneos que partirán desde las estaciones de metro Cumming y Quinta Normal, a las 15:00 y 17:00 horas. Uno de ellos contará con intérprete de lengua de señas.

Más información: Municipalidad de Santiago.

Y para disfrutar dentro de la misma comuna, la Medieval Party traerá gastronomía, música en vivo y lo mejor de la cervecería artesanal, todo con temática de Halloween.

El evento se realizará en la Factoría Franklin, con entrada liberada, entre las 12:00 y 20:00 horas.

ExpoÑoña Horror House

Competencia de cosplay, duelo de ilustradores, casita del terror, exposiciones y mucho más podrás encontrar en la ExpoÑoña Horror House, que se realizará en Vicente Valdés #395, La Florida.

Horario: De 12:00 a 19:00 horas

Puente Alto

La Familia Esqueleto de Qamasa Teatro llegará con historias y risas para toda la familia, en Senecio con Estepa Alta, Villa Valle del Sol, en la comuna de Puente Alto.

Sábado 25 de octubre

De 18:00 a 20:00 horas

Entrada liberada

Y otro panorama en la misma comuna: en el Pueblito de Las Vizcachas, ubicado en Camino a San José de Maipo #05109, se realizará la 1ª Feria de Jardinería el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas.

Este evento familiar ofrecerá venta de plantas, productos naturales, gastronomía, espacios al aire libre, intercambio de plantas y otras sorpresas.

Festival “Hecho en Quilicura”

Un evento gratuito en la zona norte de la Región Metropolitana se realizará en la comuna de Quilicura, que invita a participar en un festival de música que reunirá lo mejor del talento local y a la icónica banda Supernova.

Además, el evento contará con una feria de vinilos, una variedad de foodtrucks y stands de emprendedores con productos locales.

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: Desde las 14:00 horas

Lugar: Centro Cultural Municipal de Quilicura, Av. O’Higgins 281