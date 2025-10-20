Cultura panoramas

Panoramas gratis este 25 y 26 de octubre: Feria Tim Burton en Providencia, arte y moda en Santiago, y especial Halloween en Puente Alto

Por Polet Herrera

20.10.2025 / 16:51

Cada vez está más cerca Halloween, y durante este fin de semana diversas comunas ofrecerán actividades para todos los gustos. En Providencia se realizará el musical “Recuérdame” y la Feria Literaria Tim Burton, mientras que en Santiago se llevará a cabo el “intercambio de ropa más grande del mundo” y el histórico Barrio Yungay se llenará de arte y color.

A vísperas de Halloween, surgen diversos panoramas para lucir el mejor disfraz y recorrer la ciudad disfrutando de su cultura y gastronomía, en familia, con las amistades o animándose a disfrutar de una tarde en la ciudad y participar en alguna actividad.

Estas son las actividades gratuitas para el sábado 25 y domingo 26 de octubre:

Musical y Feria Tim Burton en Providencia

En la comuna de Providencia se realizará el musical Recuérdame el 25 de octubre a las 12:00 horas, en el Parque Inés de Suárez. La entrada es liberada. Se recomienda protegerse de las altas temperaturas aplicando protector solar y mantenerse hidratado.

Para los fanáticos de las películas El joven manos de tijera y El cadáver de la novia, se realizará la Feria Literaria Tim Burton, en Constitución #85, el 25 de octubre, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Habrá una variedad de libros, cosplayers, concursos y un taller de máscaras para niños y niñas.

Película “Caroline” en Lo Barnechea

Una de las películas imperdibles para ver antes de la Noche de Brujas es Coraline y la Puerta Secreta, que se proyectará en el Centro Cultural El Tranque, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.

La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

  • Sábado 25 de octubre
  • Horario: 16:00 horas

Actividades en Santiago: Moda, arte y Medieval Party

Este 25 de octubre se realizará el “intercambio de ropa más grande del mundo” en el centro cultural La Moneda, desde las 11:00 a 19:00 horas.

La entrada es liberada, solo se requiere llevar 1 prenda superior en buen estado, esto puede ser blusa, tops, vestidos, prendas de mujer o unisex.

¿Quieres conocer un poco más sobre la historia de los barrios patrimoniales de Santiago? Este 25 y 26 de octubre se realizará la 9ª versión de “Puertas Abiertas Artistas Yungay 2025“, donde podrás recorrer más de 30 espacios de arte y cultura, apreciar muralismo en vivo y participar en talleres y actividades.

El encuentro se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de octubre, entre las 15:00 y las 20:00 horas, en distintos puntos del barrio.

Durante ambas jornadas se realizarán visitas guiadas gratuitas en cuatro recorridos simultáneos que partirán desde las estaciones de metro Cumming y Quinta Normal, a las 15:00 y 17:00 horas. Uno de ellos contará con intérprete de lengua de señas.

Más información: Municipalidad de Santiago.

Y para disfrutar dentro de la misma comuna, la Medieval Party traerá gastronomía, música en vivo y lo mejor de la cervecería artesanal, todo con temática de Halloween.

El evento se realizará en la Factoría Franklin, con entrada liberada, entre las 12:00 y 20:00 horas.

ExpoÑoña Horror House

Competencia de cosplay, duelo de ilustradores, casita del terror, exposiciones y mucho más podrás encontrar en la ExpoÑoña Horror House, que se realizará en Vicente Valdés #395, La Florida.

Horario: De 12:00 a 19:00 horas

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Expo Ñoña (@expo.nona)

Puente Alto

La Familia Esqueleto de Qamasa Teatro llegará con historias y risas para toda la familia, en Senecio con Estepa Alta, Villa Valle del Sol, en la comuna de Puente Alto.

  • Sábado 25 de octubre
  • De 18:00 a 20:00 horas
  • Entrada liberada


Y otro panorama en la misma comuna: en el Pueblito de Las Vizcachas, ubicado en Camino a San José de Maipo #05109, se realizará la 1ª Feria de Jardinería el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas.

Este evento familiar ofrecerá venta de plantas, productos naturales, gastronomía, espacios al aire libre, intercambio de plantas y otras sorpresas.

Festival “Hecho en Quilicura”

Un evento gratuito en la zona norte de la Región Metropolitana se realizará en la comuna de Quilicura, que invita a participar en un festival de música que reunirá lo mejor del talento local y a la icónica banda Supernova.

Además, el evento contará con una feria de vinilos, una variedad de foodtrucks y stands de emprendedores con productos locales.

  • Fecha: Sábado 25 de octubre
  •  Horario: Desde las 14:00 horas
  • Lugar: Centro Cultural Municipal de Quilicura, Av. O’Higgins 281

