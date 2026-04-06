Panoramas en Santiago este 11 y 12 de abril: cicletada familiar, Mercado París Londres y concierto en homenaje a Gabriela Mistral
Por CNN Chile
06.04.2026 / 16:49
En este segundo fin de semana de abril se realizarán diversas actividades en la comuna de Santiago, desde un concierto en homenaje al natalicio de Gabriela Mistral hasta una cicletada familiar. Revisa aquí los detalles.
Durante este segundo fin de semana se realizarán diversas actividades en la ciudad de Santiago, desde la celebración del natalicio de la premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral hasta una cicletada familiar para promover la actividad física y abandonar el sedentarismo.
El martes 7 de abril la poetisa está de cumpleaños y, en reconocimiento a su obra, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) realizará una lectura ciudadana abierta a todo público, además de un concierto de música clásica.
Lectura ciudadana
- Martes 7 de abril — 15:00 a 18:00 horas (se requiere inscripción previa)
Gabriela, un canto sobre la infancia en textos de Gabriela Mistral
Sábado 11 de abril — 19:00 horas
Cabe mencionar que este evento cultural no es gratuito. La entrada general tiene un valor de $12.000, mientras que personas mayores, estudiantes, cuidadores y personas con discapacidad pueden acceder a una tarifa rebajada de $8.400.
Entradas disponibles en el sitio oficial del GAM.
Mercado París Londres
Una instancia para relajarse y disfrutar del arte local es el Mercado París Londres, que se realiza en el histórico barrio patrimonial ubicado en la comuna de Santiago, y ofrece una experiencia cultural que entremezcla gastronomía, música en vivo y el debut, en esta nueva edición, de Teatro Exprés.
- Sábado 11 y domingo 12 de abril
- Horario: 12:00 a 20:00 horas
Cicletada familiar y Desafío Gran Santiago
Este domingo 12 de abril, entre las 08:00 y las 13:00 horas, se realizará una cicletada familiar con un recorrido de 10 kilómetros. Además, se desarrollará el Desafío Gran Santiago, que constará de un trayecto de 85 kilómetros, comenzando en Palacio de La Moneda, en Santiago, y finalizando en Farellones.
Las inscripciones son gratuitas y los cupos son limitados.