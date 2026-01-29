Panoramas de verano 2026 en Valparaíso: Actividades gratuitas en el Parque Humedal Río Maipo durante febrero

Aún queda tiempo para disfrutar de la temporada estival. Durante febrero, el Parque Humedal Río Maipo, ubicado en la comuna de Santo Domingo, ofrecerá diversas actividades centradas en el entretenimiento y educación sobre la flora y fauna.

Un panorama ideal para disfrutar de la naturaleza en la Región de Valparaíso es visitar el Parque Humedal Río Maipo, ubicado en la comuna de Santo Domingo.

Este espacio natural ofrece la posibilidad de recorrer senderos que atraviesan pajonales, matorrales y zonas con puntos de observación privilegiados, permitiendo un acercamiento directo a la biodiversidad del humedal. El parque cuenta con un itinerario de actividades que incluye caminatas guiadas, talleres educativos, propuestas creativas y experiencias inmersivas, pensadas especialmente para niñas y niños, familias y público general.

Cronograma de actividades – Febrero

6 y 19 de febrero – Censo de aves abierto a la comunidad

Actividad participativa orientada a aprender a identificar especies, observar sus comportamientos y comprender por qué este humedal es un refugio clave tanto para aves residentes como migratorias.

7 de febrero – Taller de ilustración de especies nativas

Una invitación a observar el humedal desde una mirada artística, explorando paisajes, plantas y aves para luego dibujarlas y colorearlas en un gran “paisaje colectivo”.

8 de febrero – Guiado en bote por el río Maipo

Recorrido guiado por el santuario que incluye un paseo en bote de entre 30 y 45 minutos. La experiencia permite conocer sectores poco visibles desde los senderos, navegar entre los pajonales y apreciar el humedal desde una perspectiva distinta.

15 de febrero – Bordando la naturaleza del Humedal Río Maipo

Taller creativo en el que los participantes aprenden técnicas de bordado inspiradas en la flora y fauna del parque —aves, plantas, reptiles y mamíferos— mientras se reflexiona sobre biodiversidad, conservación y el rol ecológico de los humedales.

21 de febrero – Taller de usos comestibles y medicinales de la flora nativa y endémica

Experiencia educativa y práctica para reconocer especies locales y conocer sus usos tradicionales en la alimentación y la medicina natural, promoviendo un vínculo responsable con el patrimonio vegetal del territorio y prácticas sostenibles.

22 de febrero – Taller de witral

Instancia de acercamiento a la técnica del witral o telar mapuche, donde se enseñan principios básicos del tejido y se destaca su valor cultural como expresión de identidad y oficio tradicional.

28 de febrero – Taller de herborización

Jornada de recolección guiada y aprendizaje para la elaboración de un herbario. Incluye selección de muestras, prensado y registro, con el objetivo de conocer la flora del humedal y su importancia dentro del ecosistema.

El parque se emplaza dentro del Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, uno de los ecosistemas más relevantes del litoral central. Este espacio alberga 195 especies de aves, lo que representa cerca del 35% de la avifauna nacional, consolidándose como un sitio clave para la conservación de la biodiversidad en Chile.

