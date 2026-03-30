Panoramas de Semana Santa en la Región Metropolitana: Conciertos sinfónicos, musicales de Jesucristo y actividades familiares de Pascua de Resurrección

Conciertos sinfónicos, musicales sobre Jesucristo y actividades familiares marcarán los panoramas de Semana Santa en la Región Metropolitana. Revisa aquí los eventos programados para conmemorar esta importante fecha para la comunidad cristiana.

La Semana Santa es una de las fechas más importantes para los cristianos. A través de oraciones, reflexiones y la lectura de la Biblia, se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Durante estos días se realizan diversas actividades religiosas y culturales que buscan conmemorar los últimos momentos de la vida de Jesucristo y su posterior resurrección.

Domingo de Ramos: el inicio de la Semana Santa

El puntapié inicial de la semana comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén.

Esta jornada se celebra con procesiones y la tradicional distribución de hojas de palma entre los fieles, recordando el recibimiento que tuvo Jesús por parte de la población.

Jueves Santo: la conmemoración de la Última Cena

El Jueves Santo recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos, momento previo a su detención y posterior crucifixión.

Viernes Santo: día de luto y reflexión

Al día siguiente se conmemora el Viernes Santo, considerado un día de luto y penitencia, ya que recuerda la crucifixión y muerte de Jesús.

Según explica la Pastoral de la Universidad Pontificia Católica, “se acompaña a Jesús con el rezo del Vía Crucis y la Adoración de la Cruz en la hora en que Él mismo entregó su vida por nosotros. La Iglesia invita a vivir este día de reflexión sintonizando con las últimas horas de vida de Jesús, en oración y ayuno”.

Sábado Santo: víspera de la resurrección

El Sábado Santo corresponde a la víspera de la resurrección. Durante esta jornada, la Iglesia invita a los fieles a acompañar en oración a la Virgen María mientras se espera la celebración de la Pascua.

Domingo de Pascua: la fiesta más importante del cristianismo

Finalmente, el Domingo de Pascua marca la fiesta más importante del cristianismo, ya que celebra la resurrección de Jesucristo.

“Recordamos el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, dando inicio al Tiempo Pascual. Desde este día y durante una semana, la liturgia celebra cada uno de los días como si fuesen domingo. A esto se le conoce como Octava de Pascua. En esta fiesta nos unimos al judaísmo, que conmemora el éxodo de Moisés cuando sacó al pueblo escogido de Egipto en busca de la Tierra Prometida. El Papa da la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de San Pedro en el Vaticano. En varios países se realiza, como expresión de fe, la procesión con la imagen de Cristo Resucitado”, explica la pastoral.

Actividades culturales y musicales en Semana Santa

En el marco de la Semana Santa, también se realizan musicales y diversas actividades culturales que buscan visibilizar el legado de Jesucristo. Revisa aquí las distintas actividades programadas para esta celebración.

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