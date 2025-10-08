Panoramas culturales para este 11 y 12 de octubre: Teatro infantil, tributo a The Beatles en Providencia y musicales

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Un panorama familiar para este fin de semana es visitar la comuna de Providencia, que ofrece una cartelera variada: una obra infantil en el Teatro Mori Bellavista y un tributo a The Beatles en el Teatro Oriente.
El teatro entretiene, educa y nos transporta a distintos mundos. En esta cartelera para el fin de semana del 11 y 12 de octubre, hay opciones para la niñez, los jóvenes y los amantes de la música.
Esta obra de ciencia ficción está ambientada en el año 3000. En esta secuela, Lili, una joven cosmonauta nacida en el espacio, viaja junto a Pascal —la inteligencia artificial que controla la nave— y Yuri, un androide cuya memoria está en peligro tras el “Evento Miyake”, una serie de tormentas solares que ha provocado apagones en todo el sistema.
En medio de este escenario incierto, los protagonistas deberán decidir cómo continuar su misión de encontrar un nuevo planeta habitable fuera del sistema solar. La puesta en escena combina aventura espacial y reflexión.
Entradas: Liberadas, con previa descarga en la web de la Corporación Cultural de Lo Barnechea (CCLB).
El musical está inspirado en la clásica novela de L. Frank Baum, que narra la aventura de Dorothy en una tierra mágica llena de desafíos y aprendizajes.
La banda chilena Beatlemania, liderada por Mario Olguín, rendirá tributo a The Beatles con un concierto en el Teatro Oriente, ubicado en la comuna de Providencia.
¿Fanático de Chayanne y de la comedia musical? Este fin de semana podrás disfrutar sus grandes éxitos en un formato teatral con una narrativa original.
En Provócame, un grupo de científicos fanáticos del cantante puertorriqueño logra construir una máquina del tiempo que los transporta a un pequeño y conservador pueblo, antes de la llegada de internet y los teléfonos móviles.
Una comedia musical ideal para disfrutar en familia. La obra transforma un viaje espacial en una aventura llena de humor, ternura y emoción, con personajes entrañables y canciones originales interpretadas en vivo.
