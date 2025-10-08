Panoramas culturales para este 11 y 12 de octubre: Teatro infantil, tributo a The Beatles en Providencia y musicales

Un panorama familiar para este fin de semana es visitar la comuna de Providencia, que ofrece una cartelera variada: una obra infantil en el Teatro Mori Bellavista y un tributo a The Beatles en el Teatro Oriente.

El teatro entretiene, educa y nos transporta a distintos mundos. En esta cartelera para el fin de semana del 11 y 12 de octubre, hay opciones para la niñez, los jóvenes y los amantes de la música.

Niña Alien II: Nuestros orígenes cósmicos

Lugar: Teatro Mori Bellavista

Funciones: Todos los domingos a las 16:00 horas, hasta el 26 de octubre

Entradas: Disponibles en Ticketmaster y en la boletería del teatro

Esta obra de ciencia ficción está ambientada en el año 3000. En esta secuela, Lili, una joven cosmonauta nacida en el espacio, viaja junto a Pascal —la inteligencia artificial que controla la nave— y Yuri, un androide cuya memoria está en peligro tras el “Evento Miyake”, una serie de tormentas solares que ha provocado apagones en todo el sistema.

En medio de este escenario incierto, los protagonistas deberán decidir cómo continuar su misión de encontrar un nuevo planeta habitable fuera del sistema solar. La puesta en escena combina aventura espacial y reflexión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Tamagochis (@los_tamagochis)

Musical infantil-juvenil: El Mago de Oz

Lugar: Teatro del Nido de Águila

Funciones:

Sábado 11 de octubre – 18:00 horas

Domingo 12 de octubre – 12:00 horas

Domingo 12 de octubre – 18:00 horas

Entradas: Liberadas, con previa descarga en la web de la Corporación Cultural de Lo Barnechea (CCLB).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corporación Cultural de Lo Barnechea (@corporacionculturallb)

El musical está inspirado en la clásica novela de L. Frank Baum, que narra la aventura de Dorothy en una tierra mágica llena de desafíos y aprendizajes.

Beatlemania en concierto

La banda chilena Beatlemania, liderada por Mario Olguín, rendirá tributo a The Beatles con un concierto en el Teatro Oriente, ubicado en la comuna de Providencia.

Fecha: Domingo 12 de octubre – 19:00 horas

Entradas: Venta en Ticketmaster o en la boletería del teatro (lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas)

Descuento: 30% con la Tarjeta Vecino Providencia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teatro Oriente Providencia (@teatroorienteprovidencia)

Comedia musical: Provócame

¿Fanático de Chayanne y de la comedia musical? Este fin de semana podrás disfrutar sus grandes éxitos en un formato teatral con una narrativa original.

En Provócame, un grupo de científicos fanáticos del cantante puertorriqueño logra construir una máquina del tiempo que los transporta a un pequeño y conservador pueblo, antes de la llegada de internet y los teléfonos móviles.

Lugar: Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032, Providencia)

Funciones:

Sábado 11 de octubre – 20:00 hora

Domingo 12 de octubre – 19:00 horas

Entradas: Disponibles en Ticketmaster

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES (@teatro_nescafe)

Astronauta marinero del universo

Una comedia musical ideal para disfrutar en familia. La obra transforma un viaje espacial en una aventura llena de humor, ternura y emoción, con personajes entrañables y canciones originales interpretadas en vivo.

Fechas: Del 4 al 26 de octubre de 2025

Funciones:

Sábados – 17:00 horas

Domingos – 12:00 horas

Entradas: Disponibles en la Corporación Cultural Las Condes