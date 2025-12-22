Panorama navideño en Ñuñoa: El Cascanueces gratis este martes 23 de diciembre

A vísperas de Navidad, la Municipalidad de Ñuñoa extendió la invitación a la comunidad para disfrutar de la función gratuita de El Cascanueces, dirigida por la maestra y coreógrafa Sara Nieto.

Un panorama imperdible a vísperas de Navidad se realizará en la comuna de Ñuñoa, con una función de El Cascanueces a cargo del Ballet Teatro Nescafé, dirigido por la reconocida maestra Sara Nieto.

El evento se llevará a cabo el martes 23 de diciembre, a las 20:30 horas, y está previsto para todo público.

Desde la Municipalidad de Ñuñoa extendieron la invitación a la comunidad y recomendaron llegar con dos horas de anticipación, ya que a partir de las 18:30 horas se podrá tomar ubicación.

El tránsito será pausado desde este lunes 22 de diciembre, debido a que el espectáculo se realizará al aire libre, con un escenario especialmente montado para la ocasión.

La intervención se desarrollará en la intersección de las calles Emilia Téllez con Coventry.

Coordenadas del evento

Fecha:Martes 23 de diciembre Hora: 20:30 horas Lugar: Emilia Téllez con Coventry, Ñuñoa Actividad gratuita, por orden de llegada



