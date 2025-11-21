Panorama gratuito en Barrio Italia: Feria de cocina italiana este 22 y 23 de noviembre

Este fin de semana, Providencia y Ñuñoa serán escenario del cierre de “Cocina italiana: salud, cultura e innovación”, un evento gratuito con degustaciones, música en vivo y promociones en restaurantes.

Un panorama ideal para este fin de semana caluroso se vivirá en el tradicional Barrio Italia, en el sector de Providencia y Ñuñoa, con el cierre de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, un evento abierto, familiar y totalmente gratuito.

Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de cooking shows, degustaciones, talleres, música en vivo, danza y espacios culturales, en una verdadera celebración de los sabores y la identidad del Belpaese.

Las calles y galerías del barrio se llenarán de aromas y colores para descubrir la tradición, calidad y sabor de quesos, pastas, fiambres, aceites de oliva y cafés italianos.

Las terrazas y restaurantes también se sumarán con promociones especiales y una ambientación inspirada en la cultura italiana.

La embajadora de Italia en Chile, Valeria Biagiotti, señaló: “Queremos invitar a todos a vivir la experiencia de la Semana de la Cocina Italiana en el corazón del Barrio Italia, donde las calles se llenarán de aromas, sabores y música que representan lo mejor de nuestra cultura. Será una oportunidad para celebrar la tradición, la innovación y el espíritu de convivialidad que hacen única nuestra cocina italiana, postulada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO”.

Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, complementó: “Esta colaboración con la Embajada de Italia y las distintas instituciones que hacen posible la Semana de la Cocina Italiana demuestra el valor de trabajar juntos: cuando unimos esfuerzos, el barrio se activa, los comercios se fortalecen y la comunidad disfruta de experiencias que conectan culturas y generan ciudad. Invitamos a todos a sumarse y vivir esta fiesta que pone en valor la gastronomía, la música y la convivencia en nuestras calles”.

¿Dónde y cuándo es el evento?

Lugar: Avenida Italia, entre Santa Isabel y Sucre, con un gran escenario en el sector de Santa Isabel.

Fecha: Sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Horario: Desde las 12:30 hasta las 21:00 horas

Entrada: Liberada

Sobre el evento

Bajo el lema “Cocina italiana: salud, cultura e innovación”, la actividad es convocada por la Embajada de Italia en Chile, junto al Instituto Italiano de Cultura (IIC), la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ITA) y la Cámara de Comercio Italiana en Chile, con el apoyo de las municipalidades de Providencia y Ñuñoa, además de la Asociación Regione Puglia.