Muere a los 62 años Pamela Bach, actriz de “Baywatch” y exesposa de David Hasselhoff

La oficina del médico forense de Los Ángeles informó que la intérprete falleció el miércoles y su muerte fue un suicidio.

(CNN) — Pamela Bach, actriz y ex esposa de la estrella de “Baywatch” David Hasselhoff, ha muerto a los 62 años.

La oficina del médico forense de Los Ángeles informó de que falleció el miércoles y determinó que su muerte fue un suicidio.

También conocida como Pamela Hasselhoff, Bach apareció en The Young and the Restless y Baywatch, y conoció a su futuro marido en el plató de su serie, Knight Rider.

Bach y Hasselhoff se casaron en diciembre de 1989 y tuvieron dos hijas, Taylor y Hayley.

Hasselhoff solicitó el divorcio en enero de 2006 y la ex pareja mantuvo una polémica ruptura, en la que Bach le acusó de maltrato doméstico.

Un video de Hasselhoff comiendo una hamburguesa en estado de embriaguez le hizo perder temporalmente el derecho de visita a sus hijas, que recuperó al cabo de dos semanas.

El actor reconoció que el registro, grabado por una de sus hijas, le mostraba durante una recaída con el alcohol, pero negó en su momento las acusaciones de malos tratos.

Un mensaje al representante de David Hasselhoff no fue devuelto inmediatamente.

En 2018, David Hasselhoff se casó con la modelo Hayley Roberts.