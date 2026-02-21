Cultura Viña 2026

Pablo Chill-E impacta en la Gala de Viña con “traje de balazos” y un homenaje a víctimas de guerras

Por CNN Chile

21.02.2026 / 00:03

{alt}

El cantante urbano desfiló por la alfombra roja con un llamativo vestuario burdeo que incluía agujeros de los que emanaba líquido rojo, en representación de "amigos y personas muertas en conflictos armados".

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo uno de sus momentos más comentados con la aparición de Pablo Chill-E.

El reconocido exponente del trap chileno, quien además integra el jurado del certamen que comienza este domingo, pisó la alfombra roja del Sporting Club con un traje color burdeo de solapa larga negra que presentaba vistosos agujeros delanteros y posteriores, de los cuales emanaba un líquido rojo.

El significado detrás del look

Consultado por la señal oficial, el intérprete de “My blood” explicó el sentido de su arriesgada propuesta estética.

“Son balazos, en representación de amigos y personas muertas en guerras”, declaró, generando instantáneamente una ola de reacciones en redes sociales, según reportó 24 Horas.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Karen Doggenweiler y Rafael Araneda cierran la Gala de Viña 2026 dando inicio a la edición 65 del festival
¿Quiénes son Q_Are? La popular banda de Pop chileno que causó furor en la Gala de Viña y redes sociales
"Uno siempre quiere volver a Viña": La emotiva aparición de Mauricio "Indio" Medina en la Gala 2026 a 30 años de su debut
Pablo Chill-E impacta en la Gala de Viña con "traje de balazos" y un homenaje a víctimas de guerras
El fenómeno Sinaka: Las reacciones que dejó la aparición del astro de la música urbana chilena en la Gala de Viña 2026
Ministro de Salud (s) Martorell reporta que 16 personas están en “alto riesgo vital” tras explosión en Renca