Pablo Chill-E impacta en la Gala de Viña con “traje de balazos” y un homenaje a víctimas de guerras

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo uno de sus momentos más comentados con la aparición de Pablo Chill-E.

El reconocido exponente del trap chileno, quien además integra el jurado del certamen que comienza este domingo, pisó la alfombra roja del Sporting Club con un traje color burdeo de solapa larga negra que presentaba vistosos agujeros delanteros y posteriores, de los cuales emanaba un líquido rojo.

El significado detrás del look

Consultado por la señal oficial, el intérprete de “My blood” explicó el sentido de su arriesgada propuesta estética.

“Son balazos, en representación de amigos y personas muertas en guerras”, declaró, generando instantáneamente una ola de reacciones en redes sociales, según reportó 24 Horas.