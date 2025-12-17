Cultura oscars

Histórico giro digital: Los premios Óscar tendrán a YouTube como su nueva casa a partir de 2029

17.12.2025 / 15:58

El acuerdo exclusivo con la plataforma de streaming marca el fin de una era para la televisión lineal y refleja una transformación radical en la industria del entretenimiento.

(CNN) – La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció un acuerdo que trasladará la transmisión de los premios Óscar a YouTube a partir de 2029, culminando décadas de emisión por la cadena ABC.

El contrato, de carácter multianual y con derechos globales exclusivos, se extenderá hasta 2033 y representa un cambio de poder decisivo hacia el streaming. YouTube superó la oferta de ABC, propiedad de Disney, que mantendrá los derechos hasta 2028.

Una división en la industria del cine

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, afirmó que la asociación inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine. Sin embargo, el movimiento genera reacciones encontradas en Hollywood.

El guionista Daniel Kunka comentó en X que “Que YouTube transmita los Óscar es como darle la mano al tipo que está tratando de matarte”, reflejando la tensión entre la tradición cinematográfica y las nuevas plataformas digitales. El acuerdo subraya la creciente migración de las audiencias y el contenido hacia el universo digital.

