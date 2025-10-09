Oasis elige al exvocalista de The Verve como telonero de Chile y Sudamérica

Richard Ashcroft acompañará a la legendaria banda britpop en sus conciertos de noviembre en Chile, Argentina y Brasil, que marcarán el cierre de su esperada gira de reunión.

Oasis confirmó a Richard Ashcroft como artista de apertura para toda la etapa sudamericana de su gira de reunión 2025, que incluirá presentaciones en Santiago, Buenos Aires y São Paulo durante noviembre. El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales de la banda, consolidando la alianza musical que ya había funcionado en los conciertos del Reino Unido e Irlanda.

Según reportó NME, Ashcroft, reconocido por su trabajo como vocalista de The Verve, manifestó su entusiasmo por participar en esta gira histórica. El músico describió el regreso de Oasis como “un verdadero catalizador” para las nuevas generaciones, destacando especialmente el legado compositivo de Noel Gallagher: “Realmente mostró qué increíble compositor era”.

Impacto cultural y fechas clave

La gira sudamericana comenzará el 15 de noviembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, continuará el 19 en el Estadio Nacional de Santiago y finalizará con dos presentaciones en el Estadio MorumBIS de São Paulo los días 22 y 23. Estos conciertos representarán el epílogo de una gira masiva que previamente visitará Corea del Sur, Japón y Australia.

Mientras los hermanos Gallagher se preparan para estos shows, circulan rumores sobre posibles fechas adicionales para 2026. La especulación aumentó cuando Liam Gallagher mencionó durante el concierto en Wembley: “‘Champagne Supernova’, nos vemos el próximo año”, generando expectativa entre los seguidores sobre una posible extensión de la reunión musical que ha marcado uno de los retornos más esperados del rock británico.