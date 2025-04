“Nunca voy a ser de derecha, pero…”: Denisse Malebrán desclasifica el motivo por el que es amiga de Rodolfo Carter

“Cuando tú te formas en algo que es todo igual, terminas transformándote en lo que tanto desprecias”, advierte.

En entrevista con CNN Chile, la cantante chilena Dennise Malebrán abordó diversas temáticas: Su relación con la música, Saiko, la farándula, el machismo musical y también habló de política.

Formada en un ambiente educativo que promovía el debate y la reflexión —en el colegio Sagrado Corazón de San Bernardo, administrado por religiosos neonianos holandeses—, Denisse Malebrán señala que su aproximación al mundo ha sido siempre desde la duda y la revisión permanente de las certezas.

“Vengo de un ámbito mucho más filosófico, de cuestionar todo”, explica. Esta educación, basada en la tolerancia y el respeto por las diferencias, contrasta con el clima actual que, según observa, tiende a uniformar a las personas, incluso entre quienes se consideran opuestos ideológicos. “Cuando tú te formas en algo que es todo igual, terminas transformándote en lo que tanto desprecias”, advierte.

Malebrán ilustró esta idea comparando distintas formas de uniformidad, señalando que tanto los extremos de izquierda como de derecha replican dinámicas similares de intolerancia. “Estás uniformado igual, solo que con otro tipo de ropa”, comenta. Sin embargo, reconoce que su esperanza se renueva cuando presencia manifestaciones culturales diversas, como su reciente participación en el festival REC, donde miles de jóvenes corearon canciones de distintos estilos y generaciones. “Ver a esos cabros chicos cantándose todas las canciones me dio esperanza. Porque en un mismo día podían escuchar a Cris MJ, a Ana Tijoux, a Los Tres y a Saiko”, cuenta.

Para Malebrán, la amistad o la cercanía no deben definirse exclusivamente por afinidades ideológicas. Hace alusión, por ejemplo, a las críticas que ha recibido respecto a su relación de amistad con el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter.

“A mí, hay gente que públicamente me ha increpado: ¿Cómo tú puedes decir que eres amiga de Carter?”. Y ella misma responde: “¿Tú le preguntas a tu vecino por quién vota antes de ayudarlo? A mí no se me ocurriría. Uno aprecia a las personas en la dimensión en que se las topa en la vida”.

Sobre su experiencia escolar durante la dictadura, Malebrán recordó cómo la diversidad política y social entre sus compañeros le permitió construir una mirada más amplia del mundo. Relata que, mientras algunos de sus amigos eran nietos de miembros de la Junta Militar, ella escuchaba en su casa historias sobre desapariciones en Paine. Aun así, aprendió a separar a las personas de sus contextos familiares. “¿Qué tiene que ver él? Si él no fue”, reflexiona. Esa educación, sostiene, fue fundamental para desarrollar una visión basada en la tolerancia y el respeto.

La cantante también se refirió a la importancia de la política, pese al descrédito que sufre en la actualidad. “Hablar mal de la política es que gane el populismo, y yo no voy a hablar nunca mal de la política. Pero sí hay malos políticos, obviamente, como en todo. Hay malos doctores, hay malos artistas, hay malos periodistas, hay malos de todo. Pero la política es necesaria. Uno necesita, de alguna manera, estar informado. A mí, la verdad, siento que cada vez se me va achicando más el rango de representatividad… pero eso también me parece que es normal cuando uno va creciendo, va envejeciendo. Y porque ha cambiado mucho el país. Ahora, yo no voy a votar nunca por la derecha. Nunca voy a ser de derecha. Pero eso no quiere decir que no pueda tener amigos de derecha. Mira lo ridículo”, concluye.

Finalmente, Malebrán destacó que su círculo cercano está conformado por personas muy diversas, tanto en lo político como en lo personal. “Mis mejores amigos no se parecen entre ellos ni en lo que hacen ni en cómo piensan”, explica. Para ella, esa diversidad es un valor que permite crecer y entender el mundo desde perspectivas diferentes. “Así me parece que está perfecto”, cierra.