Nueva exposición conmemora los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral: ¿Dónde verla y hasta cuándo estará?

Con curaduría de la académica Josefina de la Maza, la exhibición convoca obras de 28 destacadas artistas mujeres y cruza temas centrales del universo mistraliano.

En el año en que Chile recuerda los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, el Ministerio de las Culturas, junto a GAM, anunciaron “La Ronda Infinita”, una exposición que propone una mirada contemporánea a la obra y sensibilidad de la poeta.

La muestra abre este miércoles 17 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas, en la Sala de Artes Visuales del GAM, con entrada liberada. Estará disponible para visitar hasta el próximo 28 de febrero del 2026.

Un diálogo visual con “Ternura” y “Poema de Chile”

Con curaduría de la académica Josefina de la Maza, la exhibición convoca obras de 28 destacadas artistas mujeres y cruza temas centrales del universo mistraliano: naturaleza, cuidados, pedagogía, oficios y experiencia femenina, presentes en títulos como Ternura (1924), Poema de Chile (1967) y Grandeza de los oficios (1979).

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, sostuvo que “cada vez que volvemos a Gabriela Mistral, se revelan nuevas capas de su inmensa mirada: su profunda observación del mundo, su escucha de la naturaleza y su comprensión de la fragilidad humana”.

“Esta exposición es una puerta de entrada hacia ese universo. La invitación es a detenerse frente a estas obras para permitir que la voz de Gabriela nos acompañe. Su legado perdura como un espacio vital de encuentro, belleza y reflexión para la sociedad chilena actual”, agregó.

El nombre de la exposición surge del verso “¿En dónde tejemos la ronda?”, que invoca comunidad y creación colectiva; un gesto que la exposición proyecta hacia un presente marcado por crisis ambiental y desigualdad.

El recorrido también integra obras y préstamos desde colecciones públicas, fundaciones y colecciones privadas, para consolidar un homenaje con foco en el Chile de hoy.