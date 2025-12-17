Nueva exposición conmemora los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral: ¿Dónde verla y hasta cuándo estará?

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Con curaduría de la académica Josefina de la Maza, la exhibición convoca obras de 28 destacadas artistas mujeres y cruza temas centrales del universo mistraliano.
En el año en que Chile recuerda los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, el Ministerio de las Culturas, junto a GAM, anunciaron “La Ronda Infinita”, una exposición que propone una mirada contemporánea a la obra y sensibilidad de la poeta.
La muestra abre este miércoles 17 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas, en la Sala de Artes Visuales del GAM, con entrada liberada. Estará disponible para visitar hasta el próximo 28 de febrero del 2026.
Con curaduría de la académica Josefina de la Maza, la exhibición convoca obras de 28 destacadas artistas mujeres y cruza temas centrales del universo mistraliano: naturaleza, cuidados, pedagogía, oficios y experiencia femenina, presentes en títulos como Ternura (1924), Poema de Chile (1967) y Grandeza de los oficios (1979).
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, sostuvo que “cada vez que volvemos a Gabriela Mistral, se revelan nuevas capas de su inmensa mirada: su profunda observación del mundo, su escucha de la naturaleza y su comprensión de la fragilidad humana”.
“Esta exposición es una puerta de entrada hacia ese universo. La invitación es a detenerse frente a estas obras para permitir que la voz de Gabriela nos acompañe. Su legado perdura como un espacio vital de encuentro, belleza y reflexión para la sociedad chilena actual”, agregó.
El nombre de la exposición surge del verso “¿En dónde tejemos la ronda?”, que invoca comunidad y creación colectiva; un gesto que la exposición proyecta hacia un presente marcado por crisis ambiental y desigualdad.
El recorrido también integra obras y préstamos desde colecciones públicas, fundaciones y colecciones privadas, para consolidar un homenaje con foco en el Chile de hoy.
