Noche de Museos 2025: Revelan la fecha en que se realizarán las actividades gratuitas

El fin de esta instancia es promover la participación gratuita de la ciudadanía en diversas actividades en un horario nocturno extendido al habitual.

Buenas noticias llegaron para los amantes de la cultura y el patrimonio, ya que se anunció la fecha en que se realizará la segunda versión de la Noche de Museos.

“Cuando el sol se oculte y las luces se enciendan, los museos y espacios culturales abrirán sus puertas para transformarse en escenarios vivos”, señalaron desde la organización.

Recalcaron que será “una noche para caminar entre luces y sombras, descubrir rincones que sorprenden a cada paso y dejarse envolver por la magia de una ciudad prendida de cultura”.

¿Cuándo será la Noche de Museos 2025?

La Noche de Museos en su edición 2025 está programa para el próximo viernes 24 de octubre.

¿Qué es la Noche de Museos?

La Noche de Museos es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se implementa a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Su propósito es promover la participación gratuita de la ciudadanía en museos, espacios culturales, galerías de arte, recorridos patrimoniales y otras actividades en un horario nocturno extendido al habitual.

Está inspirada en Museos de Medianoche, actividad que nació en 2002 y cuya última versión se realizó el año 2018, con una cartelera de actividades desde de Arica a Magallanes.