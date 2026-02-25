NMIXX hace historia en Viña 2026: El K-pop conquista por primera vez la Quinta Vergara con energía e intricadas coreografías

El grupo surcoreano debutó esta noche en el Festival de Viña del Mar ante un público que coreó cada canción y respondió con euforia a temas como "DICE" y "Blue Valentine". Las integrantes cumplieron el sueño de sentir la energía del "Monstruo" y abrieron la puerta a futuras colaboraciones con artistas latinos.

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 quedará marcada como la noche en que el K-pop pisó por primera vez el escenario de la Quinta Vergara. NMIXX, el grupo formado bajo el sello JYP Entertainment, debutó en el certamen con un show de alta energía que combinó coreografías exigentes, presencia escénica y una mezcla de géneros dentro de cada canción, su sello característico.

Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin hicieron vibrar al “Monstruo” con un repertorio que incluyó sus éxitos más recientes, como “Blue Valentine”, “SPINNIN’ ON IT” y, por supuesto, “DICE”, el tema que supera las 127 millones de reproducciones en YouTube.

El sueño cumplido del “Monstruo”

En la previa, las integrantes habían expresado su emoción por debutar en el festival: “Sabemos que se le llama ‘el monstruo’ al público. Estamos súper ansiosas de poder sentir su energía”. La conexión fue inmediata.

El público chileno, reconocido por su entrega, coreó cada canción y respondió con aplausos a la potencia vocal de Lily —la única australiana del grupo— y la precisión de las coreografías. “El año pasado vivimos la experiencia como espectadoras, pero ahora es un sueño poder sentirlo como artistas“, declararon antes del show.

El fenómeno K-pop en Latinoamérica

La presentación de NMIXX no solo marca un hito para el festival, sino que confirma la expansión del K-pop en la región. Chile, con una sólida base de seguidores y alto alcance en redes sociales, se consolida como un mercado clave para el género.

Las integrantes manifestaron su deseo de “tener más interacción con artistas latinos” y que esta energía influya en sus próximas canciones. Con este debut, el K-pop deja de ser una tendencia emergente para convertirse en protagonista en uno de los escenarios más emblemáticos de la música en habla hispana.

Gaviotas y locura en redes sociales a altas horas de la noche

El show comenzó con la canción “TANK”, uno de los primeros éxitos de la agrupación, haciendo estallar de inmediato a la Quinta Vergara. A pesar de las altas horas de la noche, los lightsticks se encendieron, un acto característico de los acérrimos seguidores del género del K-Pop.



Las reacciones en redes sociales comenzaron de inmediato, con muchos usuarios en línea afirmando que esto era “histórico”, destacando la performance:

Están tan acostumbrados a subestimar y creerse superiores por sus gustos, que no pueden ver a un grupo que haga las cosas bien porque dicen que es playback #Viña2026 — Bárbara🦋 (@ffuckvirtual) February 25, 2026

ESTO ES HISTORIA CTM 🗣️🗣️🗣️#Viña2026 — Ofi 🐿️ (@hanb3rry_) February 25, 2026

ver a nmixx en viña es tan irreal nunca me sentí más transcoreana en mi vida #Viña2026 pic.twitter.com/DYtcWWIdJ7 — 🎀 (@av0610) February 25, 2026

NMIXX siguió encantando al público haciendo una breve interpretación del tema “Ponta Lokita” de Kid Voodoo, a quien subieron al escenario para hacer una pequeña pero sentida colaboración. La tónica se mantuvo con las estrellas coreanas hablando un español perfecto.

Asimismo, en medio del histórico debut del grupo en la Quinta Vergara, el público chileno sorprendió a la cantante, que hoy está de cumpleaños, con una cálida celebración. Cuando las luces iluminaron a Haewon sobre el escenario, miles de voces se unieron para cantarle “생일 축하합니다” (feliz cumpleaños en coreano).

Haewon, se fue completamente regalada ya que en este momento, NMIXX recibió una bandera firmada por sus fanáticos chilenos y la Gaviota de Plata y de Oro. La presentación de las surcoreanas pasará a la historia como una de las más coreadas e innovadoras, introduciendo al K-Pop a la rotación del Festival latino más importante.