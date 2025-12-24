Cómo Nicki Minaj pasó de criticar a Donald Trump a convertirse en su mayor admiradora

La rapera encendió el debate al elogiar al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos en un evento conservador, pese a sus declaraciones previas contra políticas migratorias.

En 2020, Nicki Minaj dijo que “no se iba a subir al carro de Trump”, después de años criticando su política antiinmigración.

Cinco años después, está cantando las loas del presidente como una partidaria MAGA sin medias tintas. ¿Qué pasó?

La rapera se deshizo en elogios hacia Trump durante una entrevista este fin de semana con Erika Kirk, la viuda del fallecido referente conservador Charlie Kirk, en la convención AmericaFest de Turning Point USA realizada en Phoenix, Arizona. Lo llamó “guapo” y “elegante”, y también compartió su admiración por el vicepresidente JD Vance.

“Los quiero a los dos”, dijo Minaj. “Los dos tienen una capacidad muy particular de ser alguien con quien uno se identifica”.

Vance la recompensó con elogios: dijo en X que Minaj “dijo algo en Amfest que fue realmente profundo”. Ella ha estado disfrutando la atención, republicando una afirmación de que ganó más de 100.000 seguidores en medio de su reciente apoyo a MAGA.

El mundo se veía muy distinto hace 15 años, cuando Minaj usó a Trump —entonces un ciudadano privado y estrella de reality TV— como ejemplo de misoginia contra las mujeres en la industria del entretenimiento.

Durante una escena del documental de MTV My Time Now, que seguía el camino de Minaj desde su Trinidad y Tobago natal hasta convertirse en superestrella del rap, ella compartió sus ideas sobre cómo a las mujeres asertivas se las ve como “p**as” (o “b**ches”), a diferencia de los hombres, a quienes se considera poderosos por el mismo comportamiento.

“Donald Trump puede decir ‘Estás despedido’. ¡Dejen que Martha Stewart dirija su empresa de la misma manera y sea igual!”, dijo, aludiendo a la frase característica de Trump en el exitoso reality de NBC The Apprentice. “Pero Donald Trump, él puede andar con chicas jóvenes (insulto) y tener 50 esposas distintas y quedar como si nada”.

Minaj tuvo sentimientos encontrados cuando Billboard le preguntó en 2015 qué opinaba sobre la campaña presidencial de Trump, que estaba ganando fuerza.

“Hay puntos que ha planteado que quizás no habrían sido tan horribles si su forma de abordarlos no fuera tan infantil”, dijo en ese momento. “Pero en términos de entretenimiento… creo que es graciosísimo. Ojalá pudieran simplemente filmarlo postulando a la presidencia. Ese es el reality show definitivo”.

Adoptó una postura decididamente más crítica al año siguiente, en un remix freestyle publicado en noviembre de 2016, el mismo mes en que Trump fue elegido para su primer mandato como presidente.

“Chica de isla, Donald Trump quiere que me vaya a casa”, rapeó en “Black Barbies”, un remix freestyle de “Black Beatles” de Rae Sremmurd.

Minaj, que nació como Onika Tanya Maraj en Trinidad y Tobago en diciembre de 1982, ha hablado abiertamente de haber llegado a Estados Unidos siendo niña sin documentos. En una publicación emotiva en redes sociales en 2018, criticó la separación de familias en la frontera durante la primera administración de Trump.

“Llegué a este país como inmigrante ilegal. No puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me arrebaten a mis padres a los 5 años”, habría escrito en el pie de foto de una imagen que mostraba a niños pequeños separados de sus padres en la frontera y detenidos. (Minaj desactivó su cuenta principal de Instagram en octubre de 2025).

“Esto me da muchísimo miedo. Por favor, detengan esto”, escribió. “¿Pueden intentar imaginar el terror y el pánico que estos niños sienten ahora? Sin saber si sus padres están vivos o muertos, si volverán a verlos alguna vez”.

Reforzó esas mismas ideas en la conferencia Pollstar Live 2020, donde declaró que “no se iba a subir al carro de Trump”.

“Entiendo que a mucha gente no le guste por razones obvias. Pero lo que se me quedó grabado fueron los niños a los que les quitaron a sus padres cuando entraban a este país”, dijo Minaj.

“Eso me afectó muchísimo porque yo era una de esas niñas inmigrantes que llegaban a Estados Unidos para huir de la pobreza. Y no me puedo imaginar a un niño pasando por todo eso, tratando de llegar a otro país porque en el suyo no tenían dinero, o si estás huyendo de una guerra”.

Las cosas parecieron cambiar para Minaj durante la pandemia de COVID-19. Los antivacunas se volcaron a sus redes sociales cuando, en septiembre de 2021, publicó una historia afirmando que un amigo no identificado de su primo había sufrido “hinchazón” en los testículos y “quedó impotente” después de recibir una vacuna contra el COVID-19, algo que expertos intentaron desmentir.

ara este año, ella estaba republicando en TikTok videos de la Casa Blanca, incluido uno que usaba su canción Va Va Voom como banda sonora y promovía las políticas anti trans y antiinmigración de Trump. Luego, tras elogiar una publicación de Trump en Truth Social sobre Nigeria, Mike Waltz —embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas— la invitó a hablar sobre la supuesta situación de los cristianos en ese país.

Minaj dijo que se sintió motivada a involucrarse porque Nigeria es el hogar de algunas de sus Barbz, como se conoce a sus fans.

Ahora, algunos seguidores han comenzado a darle la espalda a Minaj en medio de su giro hacia MAGA, “terminándole” en TikTok y otras redes sociales.

Durante el fin de semana también se compartió masivamente un video de Charlie Kirk diciendo que creía que Minaj no era un buen modelo a seguir para las jóvenes mujeres negras, intercal

Minaj se suma a una lista de raperos que apoyan a Trump.

Desde Kodak Black hasta Lil Wayne —ex compañero de sello y mentor de Minaj, quien recibió una conmutación de sentencia y un indulto, respectivamente, por parte de Trump durante su primer mandato—, algunos artistas de hip hop han desafiado la ira de su base de fans, que no

Aunque la música le dio la plataforma para poder hablar tan fuerte en apoyo a Trump y su admini

Minaj anunció recientemente en su cuenta de X que ya no lanzará el nuevo álbum que tenía programado para el 27 de marzo de 2026.